В ВСУ рассказали, кто заменил "вагнеровцев" на фронте в Украине: после мятежа в РФ ситуация изменилась

Отдельные наемники частной военной компании "Вагнер" после бунта ее владельца Евгения Пригожина все еще остаются на войне в Украине, но это незначительное количество. Оставшиеся "вагнеровцы" сейчас могут воевать под руководством регулярных войск России.

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ЧВК "Вагнер" как отдельной вражеской группировки на фронте уже нет, потому что после событий 24 июня ситуация для Пригожина изменилась. Об этом сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый в эфире "24 Канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Подразделений "Вагнера" нет, мы можем констатировать. Возможно, как элемент регулярной силы, но их как отдельной единицы – уже нет", – сказал военный.

По его мнению, мятеж "вагнеровцев" был вызван событиями так называемой СВО, неудачами оккупантов.

"Если бы была победа, они бы все возвеличивали своего фюрера, говоря, что так все было и задумано. А поражения никто не захотел делить, поэтому начались постоянные споры, переросшие в мятеж", – считает спикер Восточной группировки войск.

Теперь наемников Пригожина на фронте военное руководство страны-агрессора пытается заменить, в частности группировками ЧВК "Шторм Z" (которую связывают с МО РФ). Впервые эти штурмовые роты появились на поле боя примерно в апреле 2023 года.

"Русские в нейминге – "боги", они как только не назовут. "Шторм Z", наверное, потому что там зеки в значительной степени. На самом деле это такая не совсем удачная попытка повторить "успех", в их понимании, "Вагнера",– отметил Череватый.

В этой структуре нет (или не такая распространенная) практики расстрелов среди своих, поэтому и такой "кровавой", как у "Вагнера", дисциплины и нон-стоп штурмов нет.

"Их бросают на штурмы на Лимано-Купянском направлении, в частности. Но упорства, которое было у "Вагнера", нет. Потому что они ["вагнеровцы"] понимали, что, если отступят, их гарантированно убьют командиры", – рассказал Череватый.

Как писал OBOZREVATEL, в настоящее время ЧВК "Вагнер" объявила о приостановлении вербовки наемников – как утверждается, временно, на один месяц. Также преступная организация подтвердила, что переезжает в Беларусь.

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