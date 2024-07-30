В ВСУ рассказали, сколько украинцев удалось вернуть из плена РФ с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину произошло уже 54 обмена пленными. Всего удалось вернуть почти 3,5 тысяч украинцев.

В то же время, остаются в плену более 10 тысяч наших соотечественников. Об этом сообщили в Украине стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"54 обмена пленными удалось провести с начала широкомасштабного вторжения. Всего из российской неволи удалось вернуть 3405 украинцев. По данным Генеральной прокураты Украины, всего Россия удерживает в плену более десяти тысяч украинцев", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о гибели в плену воина, пережившего российские пытки. 47-летний украинский воин Юрий Решта из Кривого Рога встал на защиту родной земли 24 февраля 2022 года, участвовал в обороне Мариуполя и попал в плен. Россияне применяли к нему пытки и расстреляли.

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Проститься с воином, которого дома ждали семеро детей, родные и близкие получили возможность только сейчас: тело украинца российские военные преступники передали с тремя пулевыми ранениями в груди и одним – в голове.