В Выгоничах Брянщины раздался взрыв: горит подстанция. Фото и видео

В Брянских Выгоничах в ночь на 20 апреля после атаки беспилотников горит местная подстанция. Об этом сообщают в местных пабликах, добавляя, что пожару предшествовало шесть взрывов.

В большинстве пабликов не указывают, что именно сейчас пылает в Выгоничах, но на всякий случай дают точные координаты, где раздался первый взрыв и теперь горит. Это 53° 6.559'N,34°2.793'E. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что "произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры".

Также Богомаз сообщил, что шесть украинских ударных дронов были сбиты над Брянской областью, и пять из них якобы уничтожены над Выгоничским районом.

Отдельно чиновник сообщил, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Суземского района. В обоих случаях пострадавших нет, "оперативные и экстренные службы работают на месте".

Выгоничи – поселок городского типа, административный центр Выгоничского района Брянской области и Выгоничского городского поселения. Поселок расположен на правом берегу Десны, рядом с двумя одноименными деревнями. Выгоничи известны своим асфальтобетонным заводом.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны Главного управления разведки Минобороны Украины преодолели почти 700 км, прежде чем достигли российской Мордовии. Там в населенном пункте Ковилкино они поразили 590 отдельный радиотехнический узел воинской части №84680. Под ударом оказался загоризонтный радиолокатор "Контейнер".