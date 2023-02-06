В январе российский снайпер убил последнюю жительницу: появилось видео из полностью уничтоженного оккупантами Новоселовского в Луганской области

Российские оккупанты уничтожают все на своем пути. После их прихода на украинскую землю от некоторых населенных пунктов осталась только выжженная земля. Ярким примером "русского мира" и действий "освободителей" является то, что осталось от поселка Новоселовское в Сватовском районе Луганской области. Людей там нет вообще. Последнюю жительницу российский снайпер убил в январе.

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Жуткие кадры с населенного пункта опубликовал в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. На них видно, Новоселовское полностью уничтожено военными преступниками РФ (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Только фундаменты, воронки и выжженная земля. Новоселовское в Сватовском районе раш*сты уничтожили полностью", – написал Гайдай.

Он отметил, что поселок полностью пуст. Там нет ни одного местного жителя.

"В январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского. В населенном пункте не уцелело ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пожарище… Так выглядит "русский мир", – добавил Гайдай.

Действительно, на кадрах – одни разрушения. Нет ни одного уцелевшего дома, только руины и черная земля, слегка усыпана снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайдай рассказал, что Россия продолжает стягивать свои военные резервы на Луганщину. Кроме солдат, оккупанты свозят больше техники и вооружения, которое прячут в лесах.

По словам главы Луганской ОВА, в прифронтовых населенных пунктах оккупированной части Луганщины захватчики выгоняют людей из домов, не предоставляя им жилья взамен. В опустевшие дома заселяют российских оккупантов.

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