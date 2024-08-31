В Яремче работники ТЦК задержали водителя автобуса с туристами с Полтавщины: всплыли подробности инцидента

В городе Яремче Ивано-Франковской области 30 августа полицейские и сотрудники ТЦК и СП задержали и отвезли в военкомат второго водителя туристического автобуса. У него были документы, ключи от машины и деньги на горючее – поэтому 50 пассажиров не могли продолжить свою поездку.

Видео дня

Инцидент произошел около 8:20. После обеда туристов пересадили на местное транспортное средство, рассказало "Суспільне" со ссылкой на одну из туристок из Полтавы – Юлию.

Женщина сообщила, что в автобусе путешествовала группа туристов из Полтавской области. Всего – 50 человек, из них восемь детей.

Утром в пятницу водитель остановился недалеко от заправки. Люди вышли, чтобы поесть, сходить в туалет и проч.. В это время к месту подъехали правоохранители, а также представители Надворнянского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Водителя они "посадили в автомобиль и забрали", а другие путешествующие остались на улице. Утром 31 августа группа планировала возвращаться назад в Полтаву.

"С водителем ехал его 14-летний сын, оставшийся сейчас один, потому что папу забрали. Ребенок пытался дозвониться отцу, он ему только сказал, что он во Франковске в больнице проходит ВВК", – заявила Юлия.

Пресс-офицер Ивано-Франковского ТЦК и СП Дмитрий Бойканюк отказался комментировать инцидент и посоветовал журналистам направить официальный информационный запрос в Сухопутные войска ВСУ.

"Суспільне" пообщалось с юристом Дмитрием Моргуном. Он уверен, что забирать водителя с рабочего места не было оснований.

"Этими действиями они (работники полиции и военкомата. – Ред.) нарушили конституционное право на исполнение трудовых обязанностей и превысили свои должностные полномочия", – считает юрист. По его мнению, правоохранители могут квалифицировать это дело по статьям 146 и 365 Уголовного кодекса – незаконное лишение свободы и превышение власти или служебных полномочий

Туристам пришлось временно продолжать поездку местным транспортом. Коллега задержанного Александр сказал, что людей обратно в Полтаву он повезет сам, хотя на такое расстояние сопровождать автобус должен еще один водитель.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сотрудники ТЦК и СП не должны забирать водителей автобусов в военкомат прямо во время рейса. Глава правительства обещал поговорить об этом с представителями Министерства обороны, чтобы те разъяснили ситуацию сотрудникам ТЦК и СП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!