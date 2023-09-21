В южной части Украины воздушная тревога: есть информация о запуске 'Шахедов'

В четверг, 21 сентября, вечером в южных областях раздался сигнал воздушной тревоги. Сообщается об угрозе применения ударных дронов Shahed 136.

Об этом сообщают воздушные силы Украины. Угроза распространяется в Херсонскую и Николаевскую область.

"Внимание! Херсонская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! Внимание! Херсонская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!" – написали в Воздушных силах.

Кроме того, в сообщении призвали оставаться в укрытиях.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Этой ночью оккупанты атаковали Киев. В столице сработало ПВО, обломки упали в четырех районах столицы. По меньшей мере, 7 человек получили ранения. Силами и средствами ПВО над столицей было уничтожено более 20 враждебных целей.

– В Харькове во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Российские террористы ударили по Слободскому району города ракетами С-300. В результате атаки пострадали два человека.

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