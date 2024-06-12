В Закарпатье 18 человек 'прорвались' в Венгрию, прорезав ограждение на границе: что известно и какое наказание им грозит. Фото

В Закарпатье 18 человек перерезали ограждение на границе и сбежали в Венгрию. Событие произошло в районе отдела пограничной службы "Лужанка".

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале. По его словам, 11 июня во время мониторинга границы оператор беспилотного летательного аппарата пограничной службы заметил микроавтобус на полевой дороге недалеко от линии разграничения.

Пограничники прибыли на место для проверки и обнаружили пустой, открытый белый "Volkswagen" с номерами АО4655АИ.

При обследовании территории были найдены следы, которые вели к границе с Венгрией, а также прорезь в заградительном заборе и следы на контрольно-следовой полосе.

Предварительно установлено, что 18 человек из микроавтобуса незаконно пересекли границу.

Полиция изъяла автомобиль и отправила его на штрафплощадку в Берегово. Этот микроавтобус VW недавно был замечен в Берегово и селе Геча с помощью камер наблюдения.

Расследование этого инцидента продолжается.

Какое наказание грозит за незаконное пересечение границы?

Незаконное пересечение границы во время военного положения влечет ответственность согласно законодательству, которая может быть как административной, так и уголовной, в зависимости от конкретных обстоятельств.

За незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения границы предусмотрена ответственность по ст. 204-1 КУоАП, которая включает штраф от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 грн до 8 500 грн) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Кроме того, попытка пересечения может сопровождаться совершением преступлений, подпадающих под уголовную ответственность:

Статья 358 УК Украины : Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Уголовная ответственность по этой статье может наступать, если для пересечения границы используются поддельные документы, например поддельный паспорт, в котором указано, что лицу 17 лет, тогда как ему фактически уже исполнилось 18 лет, или поддельные выводы ВЛК о признании непригодным. За это предусмотрен штраф или ограничение свободы.

Статья 369 УК Украины: Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Эта статья предусматривает уголовную ответственность за попытки подкупа пограничника. Даже если предложение предоставить взятки за незаконный проход через границу не было принято пограничником, а также в случаях, когда это привело к фактическому пересечению границы или нет. Такие действия наказываются штрафом или лишением свободы сроком до 4 лет.

Статья 336 УК Украины: Уклонение от мобилизации на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Все действия мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от метода, которым они пытаются незаконно пересечь границу, могут квалифицироваться по статье 336 УК Украины, особенно когда это совершается с целью уклонения от призыва.

Дополнительно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7268, которым предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное пересечение границы военнообязанными во время действия военного положения. Если законопроект будет принят, виновных может ожидать штраф или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области грузовой автомобиль ГАЗ-66 с "военными" номерами незаконно пересек границу в сторону Венгрии. По горячим следам местные правоохранители задержали 32 граждан Украины.

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