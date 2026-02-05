В Запорожье обезвредили вражеский дрон, который запутался в высоковольтных проводах. Фото

В Запорожье саперы обезвредили вражеский беспилотник "Молния", который россияне направили для удара по городу. Дрон так и не достиг своей цели, запутавшись в высоковольтных проводах.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Сегодня в одном из районов города вражеский беспилотник во время полета к нанесенной цели застрял в проводах над проезжей частью и не сдетонировал", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что опасность этого типа беспилотника заключается в его способности переносить от 3 до 10 килограммов взрывчатого вещества, а боевая часть содержит значительное количество поражающих элементов.

С целью обеспечения безопасности граждан от возможного взрыва патрульная полиция временно ограничила движение транспорта на участке дороги вблизи места инцидента. Взрывотехники полиции совместно с пиротехниками ГСЧС осуществили необходимые меры по разминированию и нейтрализации угрозы.

"Сейчас опасность устранена, движение транспорта восстановлено. Пострадавших среди населения нет", – указано в сообщении.

Напомним, накануне в Киеве водолазы-саперы восстановили оборудование одной из столичных ТЭЦ, подвергшейся вражескому удару. Работы проводились в экстремальных условиях при морозе -15 градусов, а температура воды составляла всего +2, что значительно ограничивало пребывание под водой. Уникальная спецоперация длилась 6 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине водолазы-саперы ГСЧС во время обследования вероятного места падения российского БпЛА нашли взрывоопасный предмет. Он содержал около 1,5 кг взрывчатки.

