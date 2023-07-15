На Запорожье оккупационные 'власти' пригласили в школу захватчика, подозреваемого в педофилии: он провел детям 'урок мужества'. Фото

Оккупационная "власть" на временно захваченной Россией части Запорожской области пригласила дежурного оккупанта в школу для проведения "урока мужества" для украинских детей. Ранее его обвиняли в притязаниях к несовершеннолетним родителям российских детей в Забайкальском крае РФ.

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Там "командир отряда "Находка" Александр Морзунов так же приходил в школу, чтобы провести урок и, по словам родителей одной из школьниц, домогался к ней. На это обратили внимание в местном издании "Риа Мелитополь".

"Оккупанты в своих пропагандистских ресурсах сообщают, что "школьники Энергодара и Каменки-Денпровской встретились с командиром поискового отрядом "Находка" Алесандром Мерзуновым". Родителям школьников, стоит понимать, что такие встречи опасны не только пропагандой "узкого мира", и рашизма, но и чреваты домогательствам к детям. Александр Морзунов известен тем, что его уже обвиняли в домогательствах родители из Забайкальского края России, правда, тогда дело удалось замять", – говорится в сообщении.

Морзунова коллаборанты и оккупанты в Запорожье привезли, чтобы он рассказывал школьникам временно оккупированного Энергодара и Каменско-Днепровского района о "поисковой деятельности".

"Он рассказал ребятам, какую важную работу делают поисковики и, возможно, даже мотивировал ребят в будущем присоединяться к таким отрядам", – кичатся пропагандисты.

В свое время Морзунов уже "мотивировал" российских школьников в Забайкальском крае РФ. После очередного "урока мужества" в школе в поселке Шишкино одна из матерей школьниц обвинила его в домогательствах к ее несовершеннолетней дочери прямо на уроке.

Впрочем, местные правоохранительные органы ничего особенного в подобных обвинениях не увидели, поэтому дело не возбудили за "отсутствием доказательств правонарушения".

Напомним, ранее сообщалось, что под Москвой российские оккупанты устроили драку и забили до смерти контрактника.

Очевидцы утверждают, что причиной драки стала дедовщина. По их словам, один из контрактников ушел в магазин, но "старшие" решили, что он "нарушил устав". "Нарушителя" стали избивать сотрудники разведроты и военной полиции. От полученных травм он скончался в госпитале.