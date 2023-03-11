В Запорожье прогремели два взрыва – СМИ

Российские оккупанты снова атаковали Запорожье 11 марта. В городе прогремели два взрыва, объявлена воздушная тревога.

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Об этом сообщили журналисты "Общественного", обстрелы российских оккупантов подтверждают и в Запорожской областной военно-гражданской администрации. Горожан призывают не распространять фото и видео, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

"В Запорожье прогремели два взрыва. Оставайтесь в безопасных местах", – говорится в сообщении "Общественного".

Через минуту издание сообщило об объявлении воздушной тревоги в Запорожье.

Обстрел российский войск подтвердили и в Запорожской ОВА. Там не привели никаких подробностей, однако призывали горожан не помогать врагу корректировать огонь.

"Находитесь в безопасных местах. Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины! Выстоим! Победим!" – отметили в Запорожской ОВА.

Мониторинговые каналы при этом пишут о том, что российские оккупанты ударили по облцентру ракетами С-300 со стороны временно оккупированного Токмака.

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