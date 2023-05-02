В Запорожье раздался мощный взрыв: возможны обстрелы баллистическими ракетами

В Запорожье около 15:30 2 мая раздался громкий взрыв. После взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Об этом сообщают жители города, а также местные паблики и СМИ. В мониторинговых каналах появились предположения о возможном применении войсками РФ баллистических ракет или РСЗО.

Так, в Telegram-канале "Николаевский Ванек" в 15:33 появилось предупреждение о возможных пусках баллистических ракет.

"Угроза применения баллистического оружия. Громко в Запорожье и области", – отмечено в сообщении.

В 15:58 там появилась новая информация.

"Пуски с СУшек (предварительно КАБ) в сторону прифронтового края Запорожской области", – предупредил автор канала.

Мониторинговые каналы также предупреждали о возможном применении ОТРК/ЗРК в Запорожье.

Судя по сообщениям в местных Telegram-каналах, воздушная тревога была объявлена уже после взрыва.

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