В Запорожье спустя 9 дней нашли еще одну жертву ракетного удара РФ

В Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара, нанесенного врагом 18 января. Через 9 дней после этого теракта России спасатели обнаружили тело еще одного убитого оккупантами горожанина.

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Вместе с деблокированным из-под завалов погибшим 27-летним мужчиной количество жертв российской атаки достигло двух человек. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

"Завершены поисково-спасательные работы на месте ракетного удара, который произошел 18 января. 26 января спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины, который стал жертвой российского террора. Поисково-спасательные работы продолжались 9 дней", – отметили в региональном управлении ГСЧС.

Общее число погибших возросло до двух человек.

На протяжении всего этого времени мужчина, которого сейчас нашли мертвым, считался пропавшим без вести. Для его поисков спасатели привлекли кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины из города Ромны.

В общей сложности участие в девятидневной спасательно-поисковой операции приняли 178 спасателей, привлекались также 40 единиц техники.

"Особую благодарность выражаем волонтерам организации World Central Kitchen, которые снабжали горячим питанием и водой работников экстренных и коммунальных служб, а также гражданское население", – добавили в ГСЧС Запорожья.

Напомним, 18 января армия РФ ударила по объекту инфраструктуры в Запорожье. Врагу удалось поразить объект инфраструктуры и повредить жилые дома. До сих пор точно было известно, что российская атака оборвала жизнь одного человека, второго погибшего, как уже отмечалось, продолжали искать.

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