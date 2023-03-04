Россияне обстреляли село на Запорожье: в городе частично исчезла электроэнергия

Во время воздушной тревоги после обеда 4 марта жители Запорожья слышали два взрыва. После этого, по данным местных СМИ, в части районов исчезла электроэнергия.

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Впоследствии стало известно, что войска РФ удалили по селу в Запорожском районе, к счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли село Марьевка в Запорожском районе. Были повреждены дома. К счастью, без жертв", – отметил он.

Ермак также опубликовал видео с места прилетов. На кадрах видна гигантская воронка в земле, оставшаяся после взрыва.

Первыми о взрывах, которые слышали в регионе, сообщили журналисты "Общественное. Запорожье".

"На Запорожье прогремели два взрыва, сообщают корреспонденты Общественного. Оставайтесь в безопасных местах", – отмечало издание.

Сообщение о взрывах появилось через три минуты после того, как была объявлена тревога в Запорожской области в 13:14.

Затем в мониторинговых каналах появилась информация, что после взрывов часть районов Запорожья осталась без электроэнергии.

"Предварительно – по Запорожской области отработал БРК "Бастион", оснащенный ракетами типа "Оникс" из временно оккупированного Крыма", – пишет один из мониторинговых каналов.

Официальной информации о том, чем именно нанесли удар по области российские войска, пока нет.

Напомним, в ночь на четверг, 2 марта, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Запорожье. В городе раздались мощные взрывы. Разрушения претерпел многоквартирный дом. К утру 4 марта известно о 10 погибших, среди них 7-месячный ребенок.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, а еще 20 граждан были эвакуированы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На очередной теракт РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что "Россия хочет превратить каждый день в день террора".