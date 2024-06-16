В Запорожской области начался новый виток отжима жилья украинцев: что придумала оккупационная власть

На временно оккупированной части Запорожской области "новая власть" активизировала так называемую национализацию жилья. А для того, чтобы процесс отжима шел как по маслу, ужесточила для местных жителей процедуру регистрации недвижимости и создала новую структуру. Сегодня доказать, что квартира твоя, практически нереально.

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Мародерство "в законе"

Псевдогубернатору оккупированной части Запорожской области Евгению Балицкому не дает покоя успешный опыт главаря "ДНР" Дениса Пушилина по отжиму домов и квартир местных жителей. Мы уже рассказывали, что у 300 тысяч жителей Донецкой области тайным постановлением забрали из собственности жилье, причем люди узнали об этом спустя время и случайно. Балицкий же грабит более "системно", подстраховываясь бумажками и создавая новые структуры. И то, что все это вне правового поля Украины, гауляйтера конечно же не волнует: грабеж идет здесь и сейчас, пока часть региона находится в оккупации.

На днях стало известно, что Балицкий создал новую структуру для ускорения отжима недвижимости украинцев – "Дирекцию имущества Запорожской области" (ГБУ "ДИЗО"). Этому "госпредприятию" фактически поручено заниматься отъемом квартир, домов, гаражей, земли и автомобилей, а также выставлять на торги это имущество или же бесплатно передавать его в нужные руки.

Руководителем "госпредприятия" назначен Игорь Базарный, который приехал в Мелитополь из Мурманской области РФ (прописан в городе Североморск, который находится на Кольском полуострове).

Есть информация, что ранее он служил в российской в/ч 45655, затем имел отношение к Федеральной службе безопасности (его телефон подписан как "Игорь ФСБ Североморск". Журналисты RIA Південь утверждают, что он имеет и судимость.

На территории Украины Базарный уже успел засветиться в рядах "народного ополчения" Мелитополя, на незаконных "выборах депутатов Энергодарского городского совета первого созыва" от ЛДПР, затем был рядовым сотрудником "министерства имущественных и земельных отношений Запорожской области".

Сейчас сотрудники этой новосозданной "дирекции имущества" проводят рейды в оккупированном Мелитополе, призванные на месте решать вопрос об изъятии недвижимости у законных владельцев.

Члены выездных комиссий требуют у местных жителей заполнить бумаги, приложить копии паспорта (исключительно российского) и документов, устанавливающих право собственности жилья. Но это не гарантия, что его не отберут – решение принимают члены комиссии после "анализа всей информации".

Трудное решение

Большая часть "национализированных" оккупационной властью домов и квартир принадлежит украинцам, выехавшими из региона из-за войны.

"Оккупанты говорят: возвращайтесь, показывайте документы на жилье и все будет нормально, но также и не дают этого сделать. К тому же большинство украинцев не намерены получать российское гражданство", – рассказал наш собеседник в захваченном Мелитополе.

По его словам, у людей есть три месяца, чтобы каким-то образом спасти свое жилье после публикации в перечне "национализируемого" имущества. "Спасти" – в большинстве случаев это означает продать.

Но приехать домой удается не всем. Добраться можно только через Россию, а процедура фильтрации в аэропорту "Шереметьево" может занять несколько дней.

"Много и отказов во въезде по решению сотрудников ФСБ", – говорит наш собеседник.

Таким образом оккупационная власть может делать с жильем украинцев что хочет. И она этот шанс упускать не собирается.