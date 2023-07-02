В значительной части областей Украины – воздушная тревога: в России взлетели Ту-22м3

Утром воскресенья, 2 июля, в ряде регионов Украины во второй раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Причиной опасности стал вылет в России бомбардировщиков Ту-22м3.

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Была угроза применения врагом сверхзвуковых ракет Х-22. Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Зафиксирован вылет Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" Калужской области РФ. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги в областях, где объявлена тревога!" – отметили там.

Сигналы тревоги сначала звучали на юге – после 05:30, мониторинговые каналы сообщали о взрывах на Николаевщине и сбитии вражеских целей на Одесщине.

По состоянию на 07:05 воздушная тревога охватила 12 областей Украины – восточных, северных, южных и ряда центральных, а также Крым.

Впоследствии военные уточнили, что российские бомбардировщики вылетел не из "Шайковки", а из аэродрома Моздок в Северной Осетии.

"До шести бортов Ту-22м3 движутся с юга на север, у наших границ, в направлении аэродрома "Шайковка". Соответственно вылет был с аэродрома "Моздок", – в то же время писали в сети.

В ОК "Юг" добавили, что помимо стратегической авиации, двигавшейся на пусковые рубежи, в Черном море фиксировался выход трех ракетоносителей РФ, общим залпом в 16 "Калибров".

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 2 июля Россия атаковала Украину дронами и ракетами, на Николаевщине Запорожье по вражеским целям работала ПВО. Также защитники неба сбили все российские дроны, летевшие на Киев.

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