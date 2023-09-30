'Вагнер' будут применять и дальше: разведка Британии раскрыла планы Кремля

Россия продолжает использовать добровольческие отряды и частные военные компании, в том числе ЧВК "Вагнер". Однако теперь ее наемники будут действовать при большем контроле со стороны Кремля.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной утром 30 сентября. В ведомстве напомнили, что 29 сентября Кремль опубликовал видео встречи президента страны-агрессора Владимира Путина с экс-руководителем штаба "Вагнера" Андреем Трошевым.

Тогда диктатор поручил Трошеву создать новые "добровольческие боевые подразделения".

В июне 2023 года, когда глава "Вагнера", ныне покойный Евгений Пригожин предпринял попытку переворота в РФ, Трошев "взял на себя роль в официальных силах безопасности", говорится в сводке.

Он, вероятно, участвовал в поощрении "вагнеровцев" подписывать контракты, способствуя восстанию. Многие ветераны "Вагнера", вероятно, считают его предателем, отметили в британской разведке.

Видео дня

В ведомстве также напомнили, что недавно Евкуров совершил поездку в страны Африки, где, среди прочего, задействован "Вагнер".

"Одобрение Трошева и Евкурова президентом указывает на то, что Россия продолжает использовать добровольческие отряды и частные военные компании, а также планирует будущее "Вагнера". Она готова использовать опыт ветеранов, которые смогут продемонстрировать свою лояльность государству и дальнейшее участие в делах Глобального Юга, но, вероятно, при большем контроле со стороны Кремля", – считают в разведке Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал неопределенным будущее "Вагнера", как и его роль в войне в Украине. В то же время ЧВК все еще дестабилизирует ситуацию в некоторых странах Африки, отметил он.

– В Восточной группировке войск ВСУ рассказали, что агрессор перебрасывает на восток Украины бывших "вагнеровцев", которые размещались в Беларуси. Ими решили доукоплектовать подразделения после потерь оккупантов в горячих точках.

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