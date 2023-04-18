"Вагнеровец" после признания в убийстве украинских детей сделал новое заявление: заговорил о давлении и шантаже
Российский наемник Азамат Улдаров, ранее признавшийся в убийстве украинских детей, сообщил другие детали громкого интервью с ним. Так экс-командир подразделения ПИК "Вагнер" сказал, что значительная часть сказанного им была неправдой.
Об этом сообщает российское издание РИА ФАН. Да, российский военный преступник отказался от своих слов, которые давал в интервью проекту Gulagu.net.
Бывший наемник утверждает, что признался в военных преступлениях, совершенных на территории Украины якобы из-за шантажа со стороны правозащитника Осечкина. Оккупант заявил, что он говорил на видео то, что ему сказали. За это ему пообещали не сливать в сеть видео, где над ним совершают действия сексуального характера.
"У них есть видеосъемка, где меня убивают, издеваются, насилуют меня. Я не хотел, чтобы это выложили в эфир, а у них эти кадры были. И меня этими кадрами шантажировали. Он мне прислал при моей жене два ролика. Я говорю – и что дальше? Он говорит – ну подумай хорошо", – сказал Улдаров.
Он утверждает, что впоследствии видео опубликовали в сети. Бывший наемник Улдаров добавил, что во время интервью он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 апреля российская правозащитная организация Gulagu.net обнародовала более чем часовой фильм с показаниями двух экс-командиров ПВК "Вагнер" о преступлениях "вагнеровцев" в Украине. Оба уверяли, что самые жестокие преступления совершались по личному приказу и одобрению Евгения Пригожина.