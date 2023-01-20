'Вагнеровцы' Пригожина получают деньги на войну в Украине за счет добычи золота в ЦАР – Politico

ЧВК "Вагнер", принадлежащая российскому олигарху Евгению Пригожину, расширяет свои горнодобывающие проекты в Африке, в частности, добычу золота, привлекая миллионы для финансирования войны в Украине. За последний год военная компания "повара Путина" значительно расширила свою работу в Центральноафриканской Республике.

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Об этом сообщило издание Politico. Отмечается, что в ЦАР прибыль ЧВК "Вагнер" от добычи полезных ископаемых достигла примерно 1 млрд долларов – эти деньги, вероятно, пойдут на приобретение оружия и истребителей.

ЧВК "Вагнер" занимается военизированной деятельностью по всему миру, в частности в Африке и на Ближнем Востоке, и становится все более активной в войне в Украине, отмечает издание.

Официальные лица США годами предупреждали, что "Вагнер" использует доходы от добычи полезных ископаемых, чтобы поддерживать РФ в условиях западных санкций. Новые проекты военной компании в ЦАР показывают, что ее деятельность по добыче полезного ископаемого становится все более прибыльной и создает мощный канал финансирования войны России против Украины.

Издание напоминает, что ЧВК "Вагнер" еще в 2018 году открыла в Африке свой "культурный центр" и заключила несколько контрактов на защиту участков добычи полезных ископаемых, в том числе золотого рудника Ндассима, расположенного вблизи города Бамбари в центре страны. С тех пор ППК "Вагнер" превратил когда-то кустарную шахту в огромный промышленный комплекс.

Сегодня шахта охватывает восемь производственных зон на разных стадиях разработки – глубина наибольшей оценивается примерно в 7 км. ЧВК "Вагнер" укрепил шахту, построив мосты на переправах через реку и установив зенитные пушки на грузовиках в ключевых местах.

Официальные лица США считают такую деятельность ЧВК "Вагнер" признаком того, что компания установила политический контроль над властями в ЦАР.

"Эти новые разработки, которые они осуществляют, указывают на долгосрочные планы по шахте", — сказала Катрина Докси, заместитель директора и ассоциированный научный сотрудник проекта "Транснациональные угрозы" в Центре стратегических и международных исследований.

"Тот факт, что они устанавливают расширенную добывающую операцию, что они устанавливают эти долгосрочные планы, я думаю, действительно указывает на то, насколько они интегрированы с местными военными и на уровень зависимости, который правительство ЦАР имеет от них", – добавила Катрина Докси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России ЧВК "Вагнер" зарегистрировали как юридическое лицо. Основной ее деятельностью указано "консультирование по вопросам управления".

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