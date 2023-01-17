''Вагнеровцы'' сточили себя постоянными атаками: украинский военный рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Видео

Лейтенант, заместитель командира "Легиона Свободы" Владимир Назаренко рассказал о ситуации на Бахмутском направлении – она очень напряженная. Однако, отметил он, в течение последних нескольких дней линия фронта не менялась, а ЧВК "Вагнер" продолжает нести большие потери.

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Об этом Назаренко сказал Radio NV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По его словам, наемники Евгения Пригожина уже осознали, что им не удастся захватить Бахмут с помощью лобовых атак.

"Мы можем уже смело сказать: наемники повара Путина, кровавого диктатора, уже относительно потеряли свою боеспособность. Они сточили себя в бесконечных штурмах самого города Бахмут. Поняли бесперспективность взять нахрапом, в лоб, или каким-либо иным образом не получится и поэтому пытаются сейчас обойти его с юга и севера", – говорит военный.

По его словам, ожесточенные бои сейчас продолжаются в Соледаре и к югу от Бахмута – столкновения с врагом там происходят постоянно.

"Вагнеровцы" на Бахмутском направлении продолжают нести большие потери и не успевают быстро их пополнить, что является для врага серьезной проблемой. Несколько дней назад у оккупантов началась внутренняя ротация: они перебрасывают на передовую бригады вооруженных сил России, которые ранее были разбиты под Херсоном, Харьковом, Ирпенем.

"Они пополнены этими дешевыми, наскоро мобилизованными, мало натренированными солдатами. И это видно по их поведению: они становятся в большинстве случаев легкой мишенью. Но в целом враг не меняет тактику. Единственное, что гораздо больше сейчас обстрелов и применения артиллерии, по сравнению с тем же огромным количеством, как равняли Бахмут", – резюмировал защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Соледаре продолжаются бои между защитниками Украины и российскими оккупантами. Армия РФ не захватила населенный пункт, а в Минобороны отметили, что ситуация на этом участке фронта требует информационной тишины.

– Украинские защитники наносят мощные удары по позициям оккупантов в Соледаре. Только в понедельник воины ВСУ уничтожили четыре склада с боекомплектом врага.

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