''Продолжаются бои!'' Маляр дала свежие данные по ситуации в Соледаре и призвала к тишине

В Соледаре в Донецкой области все еще продолжаются бои между защитниками Украины и российскими оккупантами. Вражеская армия государства-агрессора России не захватила населенный пункт.

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Об этом сказала заместитель главы украинского Министерства обороны Анна Маляр вечером воскресенья, 15 января. На своем канале Telegram она подчеркнула, что ситуация в Соледаре и Бахмуте требует информационной тишины.

Чиновник подчеркнула, что обстановкой на фронте в полной мере владеют только Верховный Главнокомандующий, глава Минобороны, Главнокомандующий, а также начальник Генштаба. Все остальные, даже военные, владеют ею фрагментарно.

"Обнародовать информацию о движении, перемещении, местонахождении наших войск имеют право только указанные лица и специально уполномоченные лица Минобороны и Генштаба. Публичная информация всех других лиц неофициальна и не верифицирована Генштабом", – написала Маляр.

Она добавила, что обнародование данных о перемещении и расположении украинских военных типа "взяли город под контроль, покинули город, находятся в такой-то части города, отошли из такой-то части в такую и т.п." является преступлением (ст. 114-2 УК ).

Маляр процитировала заявления со сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в котором указано, что Силы обороны отбили атаки захватчиков из России в том числе и в районе города Соледар.

Кроме того, в Генштабе отмечали, что оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах более 20 населенных пунктов, среди которых есть и Соледар.

"Если на простом языке – продолжаются бои. Все остальное – непроверенная информация, несанкционированная и без знания общей картины фронта (потому что это государственная тайна)", – отметила представительница Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что за последние сутки в районе Соледара и Бахмута между российскими оккупантами и украинскими защитниками произошло 32 тяжелых боя. Путинская армия потеряла 119 бойцов.