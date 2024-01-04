'Вариант, который устроит всех': какие пункты могут убрать из нового законопроекта о мобилизации и что ждет людей с инвалидностью ІІІ группы

В четверг, 4 января, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начнет нарабатывать новый проект закона о мобилизации. В планах – заслушать все заинтересованные стороны и, возможно, изъять из документа пункты о призыве военнообязанных, в которых некоторые видят нарушения прав человека.

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Речь идет о предложении запретить уклонистам проводить операции с недвижимостью или управлять автомобилем, а еще об отсрочке для лиц III группы инвалидности. OBOZ.UA собрал информацию о том, какие пункты могут убрать из законопроекта о мобилизации.

"Вариант, который устроит всех"

Напомним, что законопроект №10378 по изменениям в мобилизации был внесен в Верховную Раду 25 декабря. Документ вызвал острую реакцию в обществе. Среди самых противоречивых его пунктов называли следующие: ограничение прав лиц, избегающих призыва (блокирование банковских счетов, ограничение права распоряжаться движимым и недвижимым имуществом), введение электронных повесток и отмена отсрочки для лиц с инвалидностью III группы.

На этом фоне в парламенте анонсировали изменения в проект закона, уверяя, что документ не будет принят в нынешнем виде, вместо этого они найдут "вариант, который устроит всех".

В частности, заместитель главы комитета по вопросам информационной политики Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа") заявила, что парламентарии подготовят компромиссный вариант правительственного законопроекта №10378.

"Мы уже понимаем, что в таком виде законопроект не будет голосоваться, приниматься. И я думаю, что это будет все-таки комитетская версия – профильного комитета по вопросам безопасности и обороны. На этой неделе рабочие группы уже будут нарабатывать такой более компромиссный вариант, какой позволил бы его проголосовать в сессионном зале", – сказала Кравчук в эфире телемарафона.

Какие пункты могут убрать из законопроекта о мобилизации?

По словам Кравчук, теоретически из документа могут убрать пункт об отмене отсрочки для людей с третьей группой инвалидности.

"Понятно, что мы должны доверять решениям МСЭК. Есть подозрения, что некоторые комиссии выдавали решения по группе инвалидности коррупционным способом. Но это не значит, что люди, имеющие проблемы со здоровьем, должны подвергаться подозрению. По этим вопросам мы еще будем консультироваться с профильным комитетом, Минздравом. Очевидно, что это будет одна из дискуссионных норм", – рассказала парламентарий.

Кроме этого, могут также изъять пункты об ограничении средств, недвижимости и имущества уклонистов. Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что "эти нормы противоречат Конституции".

"Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", – пояснил омбудсмен.

Полковник СБУ, секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко сообщил, что этот комитет уже 4 января начнет прорабатывать новый законопроект о мобилизации, на нем "планируют заслушать всех стейкголдеров проекта".

По его мнению, после обсуждения и принятия соответствующих процедурных решений, законопроект должен быть отправлен на доработку субъекту законодательной инициативы, то есть Кабмину.

В декабре источники издания Forbes среди депутатов фракций "Слуга народа" и "Голос" сообщали, что вероятные даты первого голосования в Раде за новый законопроект о мобилизации – 10-14 января. Принять документ в целом планируют до конца января или начала февраля. Законопроект вступит в силу через месяц после его принятия.

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