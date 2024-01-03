'У каждого гражданина есть обязанности': в КГВА разъяснили ситуацию с блокпостами и вручением повесток

В Киевской городской военной администрации отметили, что мобильные блокпосты были установлены в разных районах столицы не для вручения повесток, а в рамках учений военных. В учениях участвовали группировки Сил обороны Киева и о них сообщали заранее.

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Об этом OBOZ.UA сказал Михаил Шаманов, спикер городской военной администрации Киева в среду, 3 января. Однако он подчеркнул, что у каждого гражданина Украины есть не только права, но и обязанности.

В частности, это касается военнообязанных граждан, которые должны стать на военный учет.

"Что касается повесток, паники и дезинформации. У каждого гражданина есть права, мы постоянно об этом говорим. Но есть и обязанности. В частности, обязанность защиты Родины, ее независимости и свободы. Это конституционная обязанность гражданина. И когда мы слышим про панику о том, что где-то раздают повестки, мобилизация, я подозреваю, что, возможно, что-то и происходит незаконным способом, и этим должны заниматься правоохранительные органы. Но все же встать на военный учет – это обязанность каждого военнообязанного гражданина" , – отметил он.

Шаманов напомнил, что в разных районах столицы с 25 по 28 декабря группировки сил и средств обороны Киева во взаимодействии с КГВА, Патрульной и Национальной полицией и другими структурами, отвечающими за безопасность столицы, проводили учения.

"Это были плановые учения, анонсированные заранее. Мы призывали людей нормально к этому относиться, потому что война продолжается. В войне всегда сценарий непредсказуем. То есть ВСУ, тероборона, Нацполиция, НГУ должны учиться, набираться опыта и повышать свою боеспособность", – сказал он.

Учения предполагали развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков, проверку транспорта, документов, определенные поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

"Обучение преследовало цель усовершенствовать систему управления и организации, эффективное взаимодействие для обеспечения общественной безопасности", – отметил Шаманов.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект №10378 относительно изменений в мобилизации, который 25 декабря был внесен в Верховную Раду, еще не выносился на голосование, поэтому в январе 2024 года призыв в армию продолжается по тем же правилам, что и раньше. Под мобилизацию подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными для военной службы.

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