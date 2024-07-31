'Вариантов два': Романенко объяснил, зачем РФ использует против Украины дроны-приманки

Во время массированной атаки "Шахедов" по Украине в ночь на 31 июля российские оккупанты также запускали значительное количество дешевых дронов-приманок из пенопласта. Это делается для истощения украинских ПВО и отвлечения внимания на фальшивые цели.

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Об этом рассказал эксперт Валерий Романенко в новом выпуске программы OBOZ.TALK. Он объяснил, какую цель преследуют захватчики, используя дроны-приманки.

"Вариантов два – разведка и отвлечение ПВО. Россияне еще добавляют к этому, что, возможно, на них нести небольшие, до 10 кг, заряды, но использовать не на большое, а на малое расстояние, на линии фронта и во фронтовых областях, как ударные" дроны, тоже такое возможно", – объяснил эксперт.

Романенко отметил, что ПВО не в состоянии отличить эти дроны-приманки от "шахедов", чтобы не тратить на них снаряды.

"Нет, отличить мы их не можем. Мы можем их отличить тогда, когда идет налет крылатых ракет. Тогда можно включить селекцию движущихся целей. И по разнице в скорости отличить – крылатые ракеты там 750-800 скорость, а у этого дрона максимально 200". И потому от крылатых ракет можно отличить.

В то же время, эксперт отметил, что есть и опасность в том, если начать отличать дроны-приманки и не стрелять по ним. Тогда враг может ограничить скорость "шахедов", чтобы замаскировать их под приманки, и ПВО может пропустить их как фальшивую цель.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 июля российские оккупационные войска запустили против Украины 89 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59 . Все воздушные цели обезвредили защитники украинского неба.

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