Важно сосредоточиться на возвращении похищенных Россией детей: Зеленский встретился с председателем ОБСЕ. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Республики Мальта Иеном Боргом. Он находится в нашей стране с визитом.

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Об этом сообщается на сайте главы государства. Зеленский особо отметил проведение на Мальте третьей встречи советников по национальной безопасности.

Президент поздравил Мальту с началом председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и отметил приоритетность вопросов об освобождении украинских военнопленных и возвращении на родину украинских детей, депортированных в РФ.

"Для нас очень важно, чтобы ОБСЕ сфокусировала внимание на возвращении незаконно депортированных детей и помогла нам вместе с нашими партнерами вернуть их домой. Считаю, что это самое важное", – отметил президент.

Со своей стороны действующий глава ОБСЕ Иен Борг отметил солидарность с Украиной и заверил, что вопрос безопасности нашей страны является приоритетом председательства Мальты в ОБСЕ.

Владимир Зеленский особо отметил проведение на Мальте третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по Украинской формуле мира в октябре прошлого года.

"Благодарю вас за проведение успешной встречи советников на Мальте для обсуждения Формулы мира. Это был очень высокий уровень, во встрече приняли участие представители 66 стран. Это очень весомый результат", – подытожил Зеленский.

Кроме того, президент передал приглашение премьер-министру Мальты посетить Украину с визитом, а также принять участие в Глобальном саммите мира.

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля провел телефонный разговор со своим коллегой из Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Они обсудили прогресс в ходе работы по реализации украинской формулы мира

Напомним, 2 февраля в Киев с официальным визитом прибыли глава МИД Канады. В ходе брифинга она отметила, что Оттава настроена на длительную поддержку Украины. В настоящее время Канада и Украина ведут переговоры по двустороннему соглашению о безопасности, которые уже "вышли на финишную прямую".