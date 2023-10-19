'Важное оружие этой войны': Зеленский показал, как дроны помогают ВСУ уничтожать врага. Видео

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые умелым управлением беспилотниками помогают Силам обороны уничтожать врага. Он назвал дроны важным оружием в войне с агрессором РФ.

Также показал видео работы украинских БПЛА, которые ежедневно наносят удары по оккупантам. Ролик опубликован в Telegram-канале Zelenskiy/Official (чтобы просмотреть, доскроллтьте новость до конца).

На кадрах показаны яркие моменты поражения вражеских позиций и техники на фронте в течении 14-16 октября 2023 года. К тому же как непосредственно дронами-камикадзе, так и ракетами или другими снарядами, которые были наведены точно в цель благодаря работе операторов БПЛА.

"Украинские военные ежедневно используют беспилотники для точных ударов по позициям врага. Ударами с воздуха они изо дня в день неуклонно уменьшают боевые ресурсы врага", – говорится в видео.

Видео дня

Отмечается, что за эти три дня защитники с помощью дронов успешно обезвредили большое количество российских танков и БМП, ликвидировали много складов боеприпасов и нанесли значительные огневые повреждения позициям оккупантов.

"Беспилотники ежедневно направляют ракеты HIMARS, гарантируя, что каждый удар попадет в цель. Украинское небо охраняют воздушные железные часовые под бдительным руководством военных", – добавили в видео.

"Дроны – важное оружие этой войны. Украинские воины каждый день используют беспилотники для точных ударов по позициям врага. Спасибо за отличную работу!" – со своей стороны прокомментировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, командир взвода 59-й бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Андрей Серган назвал самый эффективный дрон в войне с Россией. По его мнению, это Mavic.

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