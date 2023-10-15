Командир взвода 59-й бригады назвал самый эффективный дрон в войне с Россией

Украинские военнослужащие приспособились к эффективному использованию различных дронов в ходе боевых действий. На сегодняшний день самым эффективным БПЛА в российско-украинской войне остается Mavic.

При этом беспилотники нужно постоянно усовершенствовать. Об этом в интервью "Орекстократии" рассказал командир взвода 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка ВСУ Андрей Серган.

По его словам, дроны Mavic несложные в управлении и показывают себя с лучшей стороны во время боевых действий. Украинские защитники усовершенствовали их таким образом, что теперь эти БПЛА могут летать на расстояние до 20 км. Однако китайские производители наоборот делают все для того, чтобы их дроны не использовались на войне.

"Это Mavic. Возможно, потому, что их большое количество, возможно, потому, что легкий в управлении, возможно, потому, что привыкли к ним. Mavic показывает себя с лучшей стороны, хотя это "свадебный дрон" и по факту, казалось бы, как говорил наш бывший министр, что можно из него еще вытащить, из него извлекают. Он уже летает на 20 км, батарея усовершенствуется, "ломаем" постоянно, потому что китайская сторона пытается сделать так, чтобы они не летали на войне", – сказал Серган.

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Также он отметил эффективность больших квадрокоптеров R18. Однако и они нуждаются в модификации, чтобы поведение БПЛА в боевых условиях было более стабильным. Серган заявил, что необходимо постоянно проводить анализ, почему произошла потеря борта и что нужно усовершенствовать, чтобы такого не повторилось.

"Война технологий происходит постоянно… Враги постоянно придумывают методы защиты, например РЭБ те же, и нам нужно постоянно улучшать те дроны, чтобы они показывали тот коэффициент полезного действия уничтожения россиян на нашем фронте", – сказал командир взвода 59-й бригады.

Кроме того, он подчеркнул, что основная задача дронов состоит в сохранении жизней бойцов, ведь любой дрон выполняет работу, которую делает человек. Именно это является основной мотивацией сделать украинскую армию более технологичной.

Напомним, Андрей Серган заявил, что современные технологии позволяют беречь жизнь украинских воинов, а также способны в какой-то мере заменять пушки, минометы и другие вооружения.

Ранее сообщалось, что украинские разработчики создали новый ударный дрон-камикадзе, который может поражать цели на расстоянии в 700 км. Также БПЛА несет на себе 50 кг взрывчатого вещества.