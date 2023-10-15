Командир взвода 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка ВСУ Андрей Серган имеет позывной "XoXoL". По его словам, "хохол" в переводе с татарского звучит как "сын неба", "сын солнца". Уже значительно позже рашисты придумали другую этимологию, пытаясь свести слово к оскорбительному обозначению украинцев. "Горжусь тем, что я XoXoL", – говорит Андрей.

Серган в своей легендарной 59-й занимается инновационным направлением – разрабатывает наземные дроны. Его умные "машинки" минуют и разминируют, доставляют грузы в неприступные для бойцов локации.

XoXoL рассказал в интервью "Орестократии" как технологии позволяющие беречь жизнь украинских воинов, а также способные в какой-то мере заменять пушки, минометы и другие вооружения.

О войне будущего уже сегодня, – смотрите в этом интервью.

– Андрей, почему ты выбрал позывной "XoxoL"? Это не очень приятное, скажем так, прозвище украинцев.

– Это ошибка, пропаганда совдепов о том, что "хохол" – это какое-то прозвище некорректное. По факту ничего обидного в "хохле" нет, с тюркского это переводится как "сын солнца", "сын неба". Мы были людьми солнца, нас всегда уважали как воинов, и это прозвище я взял себе для того, чтобы показать своими действиями, своим поведением, своими хохлыми поступками — это достойные люди, по факту, как самураи. Самураи – это элита военная, поэтому хохлы – это, можно сказать, украинская военная элита.

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– Как технологии меняют войну? К примеру, если сравнить март 2022 года и октябрь 23-го: насколько все трансформировалось?

– У нас нет другого пути, как становиться более прогрессивной армией, более сильной армией и в то время более технологичной армией. Мы не можем воевать, как воюет Россия – мясом, мы должны воевать только технологиями, и благодаря этим технологиям, благодаря нашим инновациям и сдерживаем это нашествие. Очень много всяких девайсов появилось.

– Я видел твое с Мадяром видео, где вы презентуете разные наземные дроны. Какие задачи они выполняют?

– Наземные дроны имеют потенциал. Плюсы их в том, что они большую нагрузку могут брать, если сравнивать с БПЛА. Например, есть наземные дроны, которые могут взять тона и увезти в нужном направлении. Есть аксессуары, которые могут взять 30 кг, другие работают как камикадзе. Третьи способны минировать, а некоторые дроны функционально предназначены прокладывать путь для прохода пехоты.

Этой эволюции дронов нет конца, то есть те же дроны – турели комплектуются пулеметом или гранатометом, и они могут подъехать на нужное расстояние относительно врага и уничтожить его. Что-то еще в сыром виде пока, на начальном уровне, но эти девайсы – в любом случае – становятся будущим этой войны. Так же, как когда-то недооценивали летающие дроны, те же Mavic и другие. Я помню начало широкомасштабной войны, когда командиры-артиллеристы или танкисты говорили, – зачем нам эти дроны, что ты хочешь нам доказать этим, мы воевали и знаем куда мы стреляем… Сейчас ни один командир без стрима не может обойтись. То есть прошла определенная эволюция мышления, мозги изменились.

– Чем, собственно, ты сейчас занимаешься? Насколько понимаю, ты непосредственно создаешь новые виды дронов?

– У меня, или у моих собратьев, или у моих друзей, или у моей команды появляются новые идеи, и при том, что эти идеи иногда бывают просто крейзи, которые вроде бы нельзя воплотить в жизнь. Например, у нас была проблематика с доставкой леса на позиции для того, чтобы укрепляться и делать блиндажи, прикрытия и все остальное, каждый раз 2 человека на километр тянули эту бревенку, случались и потери, потому что часто все делалось под обстрелами. Мой товарищ Андрей Олещ предложил сделать лебедку в виде бугильного подъемника: по факту, ничего тяжелого нет, трос на 2 км, две точки опоры, трогаешь колоду, и она тянется на позицию.

– Как дроны разминируют и пройдут?

– Дроны едут по наземным маршрутам, выкладывают мину, и возвращаются назад. Опять же, как ничего тяжелого, но очень много моментов нужно принимать во внимание, как и связь, и то, чтобы машинка прошла тот путь, чтобы не запуталась в траве… А вот скоро будет зима, и как она будет вести себя на кризисе, на снегу, и т.д., нужно будет перейти на гусеницы, возможно еще нужно будет что-то отработать… Происходит постоянное усовершенствование.

– Какой самый эффективный дрон в этой войне?

– Это Mavic, возможно из-за того, что их большое количество, возможно из-за того, что легок в управлении, возможно из-за того, что привыкли к ним. Mavic показывает себя с лучшей стороны, хотя это "свадебный дрон" и, по факту, казалось бы, как говорил наш бывший министр, что из можно из него еще вытащить, а из него извлекают. Он уже летает на 20 км, батарея усовершенствуется, "ломаем" постоянно, потому что китайская сторона пытается сделать так, чтобы они не летали на войне.

Затем идут, на мой взгляд, большие квадрокоптеры R18, те же летучие мыши, вампиры, их также нужно совершенствовать, чтобы они более стабильно вели себя.

В то же время должен быть постоянный анализ, почему произошла потеря борта, если произошла эта потеря, то что нужно усовершенствовать. Война технологий происходит постоянно… Враги постоянно придумывают методы защиты. Например РЭБ те же, и нам нужно постоянно улучшать те дроны, чтобы они показывали тот коэффициент полезного действия уничтожения росиян на нашем фронте.

Основная задача дронов – сохранить жизнь нашим бойцам, любой дрон выполняет работу, которую делает человек: то же самое заминирование, разминирование. Лучше потерять один дрон, даже не существенно, сколько он стоит, чем потерять одну человеческую жизнь, это основная мотивация сделать нашу армию более технологичной.

– В идеале, в армии будущего должен быть минимум людей и максимум девайсов, которые будут выполнять разные боевые задачи?

– Мы идем к войне трансформеров на данном этапе. То, о чем мы смотрели в детстве в фильмах, сейчас претворяется в жизнь.

Новейшие технологии заменяют технику, пушки, минометы, людей. И это экономически выгодно. Например: FPV-дрон стоит 300-400-500 евро. А снаряд 120 мин — 700 евро ориентировочно закупочная цена (плюс-минус). Теперь считаем: миномет, который стоит миллион-полтора гривен, 3 человека, которые требуются на обслуживание. И они ведь с одного выстрела не попадут, они же накрывают квадрат. И при всей этой "математике" FPV оказываются гораздо более эффективными и более точными в работе. Если мы говорим о той же самой 777-й пушке, и снаряд "Ланселот", то тот вообще стоит 80 тыс. долларов за выстрел. Тот же Джавелин стоит также порядка 80-150 тыс. долларов… И если возвращаемся к тому же FPV, то его цена 300-500 евро. В то же время, результат тот же: уничтоженный танк, или уничтоженная беха, или уничтоженный неподвижный, подвижный объект. То есть сейчас дроны, как ни считай, все равно дешевле. Да, должна быть артиллерия, снаряды, но новым технологиям нужно уделять много времени и ресурсов.

– Какое количество дронов покупается волонтерами, или за счет донатов, а какое обеспечивается государством?

– Если говорить вообще, то это где-то 90% все-таки волонтерские дроны.

Основная проблема — это бюрократия, бюрократия в вопросах закупок и всего остального. Вот у нас там сейчас дерутся за то ЕСВ: забрать или не забирать "военный" ЕСВ у общин или не забирать. Но нам так никто и не объяснил, бригады будут получать в конечном счете эти средства или нет. То есть, если бы какой-нибудь министр или депутат вышел и сказал: смотрите, мы забираем ЕСВ у общин, потому что действительно они тратят на тротуарную политику, на асфальты и на бордюры, которые никому не нужны сейчас, нужно спасать жизнь, это пойдет на производство оружия, и бригады все равно будут получать 30%-40% стабильно… Но нет. Сейчас все комбриги в панике, не понимая, что будет в следующем году с этими средствами, потому что они помогали нам покупать напрямую те же дроны, помогали нам покупать те же вещи, которые необходимы в бригаде… Но при этом процедура закупки настолько проблематична и настолько длинная, и потому волонтеры были и будут оптимальными, качественными поставщиками.

– Ты сказал, что "человек это самая высокая ценность". Как это проявляется в армии?

– Это очень хорошо можно проиллюстрировать на американской армии. Расскажу на примере того же Хаммера, как происходит эволюция технологий. В первой версии на бронеавтомобиле было гнездо, где сидит пулеметчик. Он был уязвим от огня врага, и конструкторы нарастили лепестки вокруг гнезда. Боец стал более защищенным, но не сверху: на него легко было бросить гранату. Конструкторы закрыли пулеметчика сверху, и это также уменьшило потери. Но технологии развивались, и для сохранения жизней, пулеметчик превратился в оператора пулемета и управляет через джойстик из кабины. И так по всему, по броне, по защите от минирования и все остальное. В них идёт постоянная эволюция, потому что они понимают: получить воина не просто; нужно, чтобы женщина родила этого ребенка, воспитала, дала ему навыки, образование. Затем он идет на службу и следует потратить немало БК, денег, времени на его подготовку. Поэтому человек бесценен.

Другой подход у россиян, у них, например, в том же танке Т-72 заряжающая система и БК находятся под экипажем. Именно поэтому мы видим картинки, когда при попадании башня улетает в сторону, потому что происходит детонирование того же БК и полностью теряется экипаж. У тех же американских танков или немецких танков БК находится в задней части танка, там сейфовая система, и в случае детонации ударная волна направляется в сторону. По факту экипаж обычно остается живым. Иногда бывают потери, но все равно они анализируют и пытаются избежать их в будущем. Потому что они понимают, что новый танк построить это максимум полгода-год, а вырастить новый экипаж, если мы говорим с "нуля", то это – 30 лет.

– Для демократического общества – человек большая ценность, чем девайсы. Для тоталитарного общества техника важнее, потому что бабы еще родят. В ВСУ происходит такой анализ потерь? Почему погиб человек, конкретный солдат, или это на откуп командира?

– Ситуация с этим плачевна, на мой взгляд, хотя я не являюсь военным экспертом или кадровым военным, я, в принципе, доброволец. На мой взгляд, нет предела улучшению этих процедур.

Во-вторых, если взять экипировку любого рядового солдата, тот же самый бронежилет-майку, который мы все видим: кто-то должен проверить, есть ли в нем боковая защита, есть ли у него защита шеи, есть ли у него рюкзаки. Сейчас американцы даже делают трусы для защиты паховой зоны. К сожалению, у нас эволюция улучшения экипировки не происходит.

Вот пример: насколько я знаю, в мою бригаду не заходили наушники от государства, привозили волонтеры. Но ведь наушники спасают не только просто слух, а уменьшают контузию. Или об очках: они в бригаде есть, но некоторые бойцы не хотят их брать, потому что они ответственны материально за них. Мне это в голове не укладывается, потому что это какой-то советский подход того же бойца или командира. Потому что если в глаз прилетит маленький осколок, или волос металлический, то человек останется без глаза, а очки могли защитить.

Как бы должно было: погиб человек, надо полностью разобрать, почему он погиб, по каким причинам, был ли он в каске… наказать командира, если не было какой-либо защиты. Возможно, там одного, второго, третьего, десятого приказали бы, пошли бы слухи по армии, и мы бы какой-то процент жизней таким образом спасли.

Если бы была правильная аналитика, на мой взгляд, мы могли бы уменьшить процент потерь.

Анализ должен производиться постоянно и каждым командиром на каждом уровне. Это все должно переходить в рапорты, акты и т.д., но не умирать где-то в стопках бумаг, должны этим учиться пользоваться. То есть на каждом событии нужно учиться.

– Работники Минцифры переходят на работу в Минобороны по цифровизации ВСУ. Что это может дать обороне Украины?

– У нас сейчас вся коммуникация и делопроизводство происходят в бумажном виде: например, пишется рапорт, потом передается дальше, где-то теряется, потом это все превращается в кучу бумаг, в архивы, и за бригадой обычно передвигается архивная фура, полностью заваленная бумагами. Оно все может быть гораздо проще, гораздо технологичнее, тем более, у всех есть электронные носители, те же мобильные телефоны.

Я надеюсь, что это приведет к цифровизации армии. Страна у нас уже получила действие, электронный паспорт и все остальное. То есть я также сейчас могу получить военный билет электронный, возможно это также поможет нам в борьбе с теми же диверсионными группами: если у меня будет электронный билет, а у него будет бумажный. Помните, на чем во Второй мировой войне "жгли" немцы? У них скрепки не ржавели на поддельных советских документах.

Мы должны быстро отходить от бумаги, переходя в планшет.

– Как быть, по-твоему, с людьми, которые с 2014-го жили на оккупированных территориях? То есть с людьми, у которых промыты, отравлены мозги…

Проблема выглядит еще более сложной: общество разделилось на какие-то касты:

на касту воинов, которая сейчас формируется, это должна быть элита, люди чести, совести;

каста ухилянтов, для меня это нижняя каста, уехавших за границу и для них страна не имеет значения;

и те, кто был под оккупацией долгий период времени. Детям по 9-10 лет, не знающим, что такое Украина… как они будут вливаться в нашу систему? Как они будут болеть за Украину?

Есть те, которые защищают страну, для кого эта страна больше всего. А есть беглецы и "ждуны". Как выйти из ситуации – не знаю, в общем, есть два варианта. Первый, как-то приказать выехавших, какой-то штраф, или еще что-то, второй вариант – амнистия: по отношению к тем, кто в окопах сидит, это, как минимум, несправедливо, о какой амнистии мы можем говорить. Я понимаю, что в интересах экономики нужно возвращать людей, чтобы они строили, платили налоги и т.д., возможно их и не нужно возвращать… Почему не сделать программу, которая позволяла бы улучшить рождаемость в этой стране, чтобы был не один ребенок, а 5-ть, 10 детей и выращивать настоящих патриотов украинцев, а не те, которые будут убегать. Это очень важно.

– По твоим словам, по общественным настроениям понимаю, что после победы будет большой запрос на справедливость.

– Он и сейчас есть: вот я доброволец, который пошел по своей воле на войну, чтобы дать государству время подготовить новые кадры, технику, боеприпасы, чтобы потом меня сменил на этих позициях. Сбежавшие и те, для кого армии не существует, войны не существует, они себе прекрасно чувствуют себя за границей, и для них уже их страны, на мой взгляд, не существует. Но сейчас сейчас появится амнистия, которая скажет: вы возвращайтесь к нам, платите налоги, вам за это ничего не будет. У меня есть личные претензии к конкретным людям, которые позволили прийти ко мне, попросить выезд, я им помог уехать, чтобы они как волонтеры забрали какие-то автомобили из Молдовы, через неделю должны были вернуться с этими автомобилями, передать их на бригады… а они сбежали. Это были люди, которых я считал своими друзьями, это режиссеры кино и рекламы. Я думал, что они патриоты. Через определенный период времени им дадут амнистию, но для меня они как были подонками, так и останутся ими.

Это лично моя боль. Ибо те потери, которые мы несем сейчас, они бесценны.