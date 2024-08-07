Что интересно с нынешним Курском, так это качественная тишина перед операцией и демонстративное применение реестровых частей ВСУ при атаках на территорию РФ.

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Далее текст на языке оригинала.

Такого раніше не було.

Навіть станом на зараз є уже важливий підсумок. Як і під час деяких попередніх рейдів на територію Московії, так і під час маршу Пригожина на Москву, відсутня належна і згуртована реакція російської державної системи. Одна частина держапарату бреше, інша намагається воювати, але явно в неї немає належних сил. Команди зверху немає на це. Евакауції немає, цивільний захист не працює.

Тому я погоджуюся, що Путін "мертвий". Вся його держава чекає на команди, а команди не йдуть і не йдуть.

Це треба пояснювати усім, хто боїться Росії.

Це було очевидно ще у минулому році, а нині – знову видно.