Вблизи Бердянска россияне обустроили в детском санатории военную базу на 800 человек – Генштаб

Российские оккупанты продолжают совершать преступления против украинского народа. Вблизи Бердянска они обустроили в детском санатории военную базу на 800 человек.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00. В то же время в другой области есть база, где проводят пытки над украинцами.

"В населенном пункте Новопетровка Бердянского района Запорожской области, на территории корпуса детского санатория "Весна", российские военнослужащие обустроили военную базу, где находится более 800 российских военнослужащих и рассредоточена российская военная техника в непосредственной близости к жилым домам местных жителей", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Чулаковке Херсонской области российские военные преступники переоборудовали под военную комендатуру базу отдыха "Ива" и проводят допросы и пытают патриотически настроенных граждан Украины.

"Российские оккупанты цинично продолжают нарушение норм международного гуманитарного права и использования детских учреждений временно оккупированных населенных пунктов для размещения своих войск с целью использования гражданского населения в качестве живого щита", – подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях на юге Украины и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время российские оккупанты пытаются помешать продвижению наших войск.

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