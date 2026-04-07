'Вечно пьяные, не работают': командиры в армии РФ опасаются представителей других народов. Перехват

Россияне-оккупанты с презрением относятся к своим "коллегам", представляющим другие этнические группы, и одновременно опасаются их. Это подтверждает недавно перехваченный ГУР МО разговор двух захватчиков с позывными "Кубань" и "Жнец".

Последний жаловался собеседнику на "дагов" – так он назвал дагестанцев, которые заняли соседнюю позицию. Соответствующую запись опубликовала в YouTube пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Кубань", я "Жнец"! Докладываю, чуть дальше нас, метров 500, от... вот где сейчас находится позиция "Бетон", живут "даги" – вечно пьяные, не работают, они, по-моему, вообще... Рота сидит, тупит", – жаловался военнослужащий государства-агрессора.

Украинские разведчики отметили, что этот разговор показывает отношение к службе в ВС РФ среди различных этнических групп, а также отношение оккупантов друг к другу.

"Моральный распад российской армии усиливается... Командиры опасаются представителей других народов, ведь те могут поднять бунт или пожаловаться "наверх" – к своим региональным элитам. В таких случаях руководители подразделений рискуют получить серьезные проблемы, а сам личный состав часто не признает их авторитета", – прокомментировали услышанное в перехвате представители ГУР.

Разведчики напомнили: если военные ВС РФ не желают погибать за Москву, у них есть выход. Для этого следует связаться с проектом "Хочу жить" через безопасный Telegram-бот.

