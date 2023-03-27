Ведут себя нагло, но боятся местных: оккупанты устроили в Мелитополе ротацию подразделений – СМИ

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье российские военные начали проводить очередную ротацию. Новоприбывшие солдаты ВС РФ ведут себя борзо и без электрошокеров не передвигаются по городу.

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Об этом сообщает "РИА-Мелитополь". Как пишет издание, местные жители шокированы от хамского поведения захватчиков, которых завезли в город в рамках последней ротации.

Отмечается, что некоторые оккупанты ведут себя, как дикие люди, спустившиеся с гор. К примеру, один из военнослужащих армии РФ "выписывает" пируэты на квадроцикле в самом центре города в районе здания управления пенсионного фонда по улице Героев Украине.

"У местных жителей сложилось впечатление, что "асвабадитель" всю жизнь мечтал покататься на квадроцикле и только в Украине сбылась его мечта", – говорится в материале.

Другие мелитопольцы подчеркивают, что российские военные не передвигаются по городу в одиночку: минимум по два человека, а максимум по трое-четверо.

Более того, оккупанты явно побаиваются местное население, так как в кармане носят электрошокеры и при всяком удобном случае, когда нужно показать свое превосходство, начинают их демонстрировать.

"Военные одеты в качественную форму в отличие от предыдущих "чмобиков". Но большая часть переодеты в штатское. У некоторых на рукавах красные повязки. Ведут себя развязно. Те, что по моложе, ходят по городу в наушниках – музыку слушают. Некоторые называют мелитопольцев "украми", – рассказали жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 27 марта в Мелитополе раздалось несколько мощных взрывов вблизи кафе "Джокер" и казарм оккупантов. Действующий мэр украинского города Иван Федоров намекнул, что прилет пришелся по месту расположения российских войск.

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