Великобритания могла остановить поставки ракет Storm Shadow Украине: The Times назвало возможную причину

Великобритания, вероятно, приостановила поставки Силам обороны Украины дальнобойных ракет Storm Shadow. Лондон может "придерживать" это вооружение до тех пор, как Соединенные Штаты позволят Киеву использовать эти ракеты для ударов по военным целям российских войск в глубине РФ.

Видео дня

Об этом пишет The Times. Журналисты со ссылкой на источники отмечают, что когда будет снят запрет на дальнобойные удары по РФ, эти ракеты Украины сможет использовать более эффективно, чем сейчас.

Вечером 17 ноября СМИ сообщили, что Британия и Франция якобы разрешили Украине атаковать РФ своими ракетами SCALP/Storm Shadow. Однако, официальные лица стран информацию не подтверждали. Это стало известно сразу после вероятного соответствующего решения американского президента Джо Байдена об использовании Силами обороны ATACMS, о чем также сообщили СМИ.

В то же время, источники журналистов отмечают, что новое британское правительство вообще остановило поставки Storm Shadow Украине. Собеседники назвали две вероятные причины – или Лондон хочет оставить эти ракеты для нужд британской армии, учитывая, что их количество ограничено, или ракеты придерживают, ожидая лучшего момента для поставок. Например, когда будет предоставлено разрешение на использование их по территории России. Тогда применить ракеты можно будет с более высокой эффективностью, чем сейчас.

Также в материале сказано, что многие британские чиновники критикуют правительство, которое не дает разрешение атаковать объекты в РФ без поддержки этого решения Штатами, которые со своей стороны боятся "эскалации". В частности, бывший министр обороны Грант Шаппс призвал британское правительство "действовать в одностороннем порядке" без позиции США.

"Нам не нужно ждать Байдена, и нам нужно прекратить делать вид, что это то, что нужно, прежде чем действовать. Откровенно говоря, нам просто нужносделать это. Американцы вскочат на борт. Мы связываем руки нашим украинским друзьям, говоря: мы не позволим вам нанести удар по военной машине Путина. Это неправильно. И мы должны сейчас убедиться, что эти разрешения предоставлены", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ писали, что отношения Украины с Британией ухудшились. В Киеве жалуются, что Лондон не передает для борьбы с вторжением России дальнобойные ракеты Storm Shadow даже для их использования только на территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!