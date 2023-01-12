Великобритания может передать Украине 12 танков Challenger, но этого мало для реальных изменений на поле боя – Sky News

Великобритания может передать Украине 12 танков Challenger 2, но их критически мало для реальных изменений на поле боя. Чтобы переломить ситуацию на фронте, нужно в разы больше таких танков.

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При этом решение о передаче даже этих 12 единиц современной бронетехники окончательно пока не принято. Об том в комментарии Sky News заявил экс-начальник генерального штаба британской армии Ричард Даннат.

В Великобритании сейчас обсуждается вопрос предоставления Украине 12 британских танков Challenger 2, являющихся основными на вооружении британской армии. Окончательное решение на сей счет еще не принято.

Однако такое количество Даннат назвал "символическим" и констатировал, что их не достаточно для того, чтобы оказать на поле боя существенное влияние. По его мнению, чтобы добиться реального перелома ситуации в войне России против Украины, необходимо передать в разы больше танков.

"Кажется, что 12 — это слишком символично, и я бы предложил отправить 25, 30 или даже целых 50, это будет иметь реальное значение", – заявил Даннат.

Экс-глава британского Генштаба пояснил свое убеждение тем, что в конце зимы-начале весны Россия с высокой долей вероятности попробует совершить "некоторое наступление". Поэтому Украине необходима дополнительная поддержка со стороны Запада.

"Если мы решим дать им танки и боевые машины пехоты, тогда они должны быть достаточно сильны, чтобы начать серьезное контрнаступление. Если они смогут это сделать, есть шанс, что они смогут просто нанести решающие удары по россиянам, возможно, даже сломить боевой дух российских солдат", — заявил Даннат.

По его убеждению, закончиться война России против Украины должна исключительно на поле боя. Вот почему сейчас западная помощь становится еще более важной, чем ранее.

"Так что дело на самом деле в том, что Запад – Америка, Франция, Великобритания, Германия – должны стать тылом и обеспечить украинцам наступательные возможности, чтобы они могли организовать эффективное контрнаступление, сломить волю российской армии и фактически победить в этой войне", — уверен экс-глава британского Генштаба.

Challenger 2 является основным танком британской армии с экипажем в четыре человека и без автомата зарядки. Отличительной особенностью этой бронетехники является засекреченный уровень защиты и использования второго поколения брони Chobham (Dorchester). Она представляет из себя специальные пакеты из керамических и металлических элементов из вольфрама или обедненного урана, схожая броня используется в американских танках Abrams. Благодаря этой броне, машина максимально защищена как против подкалиберных боеприпасов, так и от кумулятивных.

Танк оснащен цифровой системой управления огнем, командирской панорамой, тепловизорами, лазерными дальномерами и многим другим. Challenger 2 также обладает очень высокой скоростью переноса огня: его башня вращается на 360 градусов всего за 9 секунд, тогда как для Т-72 этот показатель стартует от 20 секунд.

Еще одной особенностью г Challenger 2 является его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. Несмотря на то, что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная. Она нарезная и использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки – бронебойно-подкалибровые, осколочно-фугасные и уникальные бронебойно-фугасные снаряды HESH. Эти снаряды позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальностях до 8 км (это на 3-5 км больше возможностей подкалиберных боеприпасов), а также выводить из строя танки противника за счет значительных повреждений без пробития брони.

Напомним, накануне, 11 января, президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Варшава решила передать Киеву "роту танков" Leopard 2, включающую 10 единиц этой тяжелой бронетехники. Сделано это будет в рамках международной коалиции, то есть для старта снабжения понадобится коллегиальное решение других партнеров.

По мнению президента Польши, совместными усилиями международная коалиция сможет создать крупное танковое подразделение. Ведь то, подчеркнул Дуда, что Варшава может передать Украине – это небольшая и даже символическая помощь.

Сразу же после объявления Дудой о решении Польши о Leopard-2 для Украины премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна также изучает вопрос о передаче Украине танков и новейших военных технологий.

События вокруг сдвига с мертвой точки вопроса поставки тяжелых западных танков в Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба охарактеризовал метафорически: "Мы уже открыли дверь, в которую они смогут проехать", – сказал он.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, решение Польши положит начало поставкам тяжелых современных танков и из других стран-партнеров Украины.