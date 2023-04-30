Великобритания может закупить для ВСУ оружие большой дальности: о чем речь

Украина может получить очередной пакет военной помощи от Великобритании. Это государство планирует закупить оружие большой дальности для нашей армии.

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Соответствующая информация появилась на сайте Министерства обороны Великобритании. В рамках фонда поддержки Украины ВСУ могут получить дальнобойные ракеты с дальностью от 100 до 300 км, средства противовоздушной обороны и оборудование для преодоления минных полей.

В частности, для обеспечения мобильности Минобороны уже объявило закупки по таким позициям:

– средства прорыва минных полей – минные катки и минные тралы на всю ширину и ширину гусеницы для основных боевых танков – Т-72, Leopard 1, Leopard 2 и бронированные машины разминирования;

– бронетранспортеры-мостоукладчики и пусковые установки любых размеров;

– среднебалочные мосты: от 9 м до 31 м с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) – 70 (T);

– мостовые пусковые установки материально-технической поддержки и многоразовые мосты: от 40 до 80 м, с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) – 70 (T);

– транспортеры тяжелой техники, способные перевозить главные боевые танки.

Для обеспечения ушибов Британия планирует закупить ракеты или реактивные снаряды с дальностью 100-300 км с наземным, морским или воздушным запуском полезной нагрузкой – 20-490 кг. На сайте опубликованные следующие требования:

– низкая вероятность перехвата (LPI)4;

– включает в себя возможность планирования миссии;

– гарантированная навигация (с усиленными возможностями GPS);

– способность преодоления ПВО для повышения вероятности успешного удара;

Для укрепления украинской ПВО планируются закупки:

– сенсоров для обнаружения и отслеживания низколетящих крылатых ракет (<50 м), беспилотников и/или баллистических ракет;

– ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет. Датчик может использовать радар, электрооптический, инфракрасный и т.д.;

– ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет;

– экспедиционные заграждения для защиты объектов критической инфраструктуры – военные габионы (разборные сетчатые контейнеры) любого размера.

Также Великобритания планирует провести закупки для модернизации и сопровождения существующих украинских платформ и для производства артиллерийских или танковых боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания объявляла, что передаст Силам обороны Украины 14 танков Challenger 2, но впоследствии решила увеличить это количество вдвое – до 28 единиц. Произошло это после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, который состоялся 8 февраля 2023-го.

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