Великобритания может закупить для ВСУ оружие большой дальности: о чем речь
Украина может получить очередной пакет военной помощи от Великобритании. Это государство планирует закупить оружие большой дальности для нашей армии.
Соответствующая информация появилась на сайте Министерства обороны Великобритании. В рамках фонда поддержки Украины ВСУ могут получить дальнобойные ракеты с дальностью от 100 до 300 км, средства противовоздушной обороны и оборудование для преодоления минных полей.
В частности, для обеспечения мобильности Минобороны уже объявило закупки по таким позициям:
– средства прорыва минных полей – минные катки и минные тралы на всю ширину и ширину гусеницы для основных боевых танков – Т-72, Leopard 1, Leopard 2 и бронированные машины разминирования;
– бронетранспортеры-мостоукладчики и пусковые установки любых размеров;
– среднебалочные мосты: от 9 м до 31 м с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) – 70 (T);
– мостовые пусковые установки материально-технической поддержки и многоразовые мосты: от 40 до 80 м, с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) – 70 (T);
– транспортеры тяжелой техники, способные перевозить главные боевые танки.
Для обеспечения ушибов Британия планирует закупить ракеты или реактивные снаряды с дальностью 100-300 км с наземным, морским или воздушным запуском полезной нагрузкой – 20-490 кг. На сайте опубликованные следующие требования:
– низкая вероятность перехвата (LPI)4;
– включает в себя возможность планирования миссии;
– гарантированная навигация (с усиленными возможностями GPS);
– способность преодоления ПВО для повышения вероятности успешного удара;
Для укрепления украинской ПВО планируются закупки:
– сенсоров для обнаружения и отслеживания низколетящих крылатых ракет (<50 м), беспилотников и/или баллистических ракет;
– ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет. Датчик может использовать радар, электрооптический, инфракрасный и т.д.;
– ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет;
– экспедиционные заграждения для защиты объектов критической инфраструктуры – военные габионы (разборные сетчатые контейнеры) любого размера.
Также Великобритания планирует провести закупки для модернизации и сопровождения существующих украинских платформ и для производства артиллерийских или танковых боеприпасов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания объявляла, что передаст Силам обороны Украины 14 танков Challenger 2, но впоследствии решила увеличить это количество вдвое – до 28 единиц. Произошло это после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, который состоялся 8 февраля 2023-го.
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