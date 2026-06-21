Великобритания провела испытания новых ракет дальнего действия, которые планирует передать Украине для нанесения ударов по Москве

Великобритания испытала новые дальнобойные системы вооружения, которые в будущем могут пополнить арсенал Украины. Новые платформы способны поражать цели на расстоянии более 480 километров и потенциально могут достигать Москвы.

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Испытания прошли на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы запланированы новые тесты. Об этом сообщает The Telegraph.

Речь идет об экспериментальных системах с боевой частью весом 250 килограммов. Министерство обороны Великобритании поставило перед производителями задачу создать дальнобойное вооружение со скоростью более 595 километров в час, стоимостью около 400 тысяч фунтов стерлингов за единицу и возможностью производства до 20 единиц ежемесячно.

В рамках отбора британская оборонная отрасль подала 27 предложений. После презентаций шесть компаний получили контракты ориентировочной стоимостью по 5 миллионов фунтов на создание прототипов в течение семи месяцев.

До финального этапа дошли три участника: MBDA UK, производящая ракеты Storm Shadow, MGI Engineering с опытом работы в сфере технологий Формулы-1 и компания Rotron Aerospace, ранее сотрудничавшая с британским оборонным ведомством.

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В ходе испытаний все системы осуществили запуски, хотя специалисты зафиксировали отдельные технические недостатки. Разработчики должны устранить их перед проведением следующих тестов.

В настоящее время продолжается второй этап программы Project Brakestop. Компании уже получили дополнительные контракты на сумму около 15 миллионов фунтов стерлингов для доработки проектов. Британская сторона рассчитывает поставить первые новые системы Украине в течение года.

Министр по делам Вооружённых сил Великобритании Луиза Сандер-Джонс заявила, что новое вооружение должно дополнить имеющийся арсенал, в частности ракеты Storm Shadow, которые уже позволяют наносить удары вглубь территории России.

Напомним, для укрепления собственной обороны и сдерживания России Германия планирует приобрести украинские и израильские дальнобойные крылатые ракеты. Среди вариантов, которые рассматривает Берлин, — украинские ракеты Flamingo и Bars.

Также OBOZ.UA сообщал, что американская компания Textron Systems официально начала производство бронированных машин Mobile Strike Force Vehicle (MSFV), которые будут переданы Украине для усиления наземных сил обороны. В рамках программы украинская армия должна получить 65 бронемашин, созданных на базе платформы COMMANDO Select, которая сочетает высокий уровень защиты и мобильности.

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