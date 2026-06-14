В США началось производство "противоминных" броневиков для Украины: что о них известно. Фото

Американская компания Textron Systems официально приступила к производству бронированных машин Mobile Strike Force Vehicle (MSFV), которые будут переданы Украине для укрепления наземных сил обороны. В рамках программы украинская армия должна получить 65 бронемашин, созданных на базе платформы COMMANDO Select, которая сочетает в себе высокий уровень защиты и мобильности.

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Производство развернуто на заводе компании в городе Слайделл, штат Луизиана. Об этом сообщает компания Textron Systems.

Запуск программы стал результатом нескольких месяцев подготовки, координации и модернизации производственных мощностей для выполнения нового контракта.

MSFV является одним из вариантов бронированной платформы COMMANDO Select, которая используется военными различных стран мира. Семейство машин COMMANDO имеет более чем 60-летнюю историю эксплуатации и известно своей живучестью, надежностью и способностью работать в сложных боевых условиях.

Предприятие в Слайделле обеспечивает полный цикл производства бронетехники — от изготовления и сварки корпусов до интеграции систем и финальных испытаний. Ведь это позволяет поддерживать высокие темпы выпуска техники без потери качества.

Главные истории дня

Оперативное развертывание производства имеет важное значение в условиях современных вызовов безопасности и растущей потребности союзников США в быстрой поставке защищенной техники. К работе над программой привлечены специалисты, которые ранее участвовали в производстве предыдущих поколений бронемашин COMMANDO и имеют многолетний опыт в этой сфере.

Новые броневики усилят возможности украинских подразделений благодаря сочетанию мобильности, защиты экипажа и проверенных в боевых условиях технических решений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Комитет Сената США по делам вооруженных сил поддержал продление помощи Украине в сфере безопасности и предложил увеличить финансирование соответствующей программы до 750 миллионов долларов. Инициатива стала очередным сигналом поддержки Киева со стороны американских законодателей на фоне сокращения помощи со стороны администрации президента Дональда Трампа.

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