Великобритания возобновит производство артиллерийских стволов для Украины

В Великобритании нашли способ возобновить изготовление артиллерийских стволов. В первую очередь они будут предназначены для поддержки артиллерийских систем Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании. С изготовлением стволов поможет британская компания Sheffield Forgemasters, которая может производить самые большие и наиболее технически сложные литые и кованые стальные детали в мире.

"Это первый шаг на пути к суверенному производству стволов в Великобритании", – отметили в министерстве.

Такая поддержка со стороны британской промышленности позволит Вооруженным силам Украины поддерживать в рабочем состоянии жизненно важные системы, в частности легкие гаубицы L119 и самоходные артиллерийские установки AS-90.

Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине новые стволы к самоходным гаубицам AS-90 в рамках военной помощи. AS-90 оснащена 155-мм пушкой L31A1 с длиной ствола 39 калибров производства компании BAE Systems Global Combat Systems.

При этом на тот момент уже стало известно, что BAE Systems больше не способна изготавливать стволы для этих артиллерийских систем.

Великобритания оказалась в ситуации, когда часть ее стратегически важных оборонных мощностей остановилась в период так называемого мирового разоружения после холодной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит 19 июля и назвал эту встречу "исторической". В ходе встречи он пообещал, что Лондон удвоит поддержку Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!