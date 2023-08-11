'Вернись живым' и ОККО передали Силам терробороны 200 крупнокалиберных пулеметов

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" передал подразделениям Терробороны первую партию оружия – 200 крупнокалиберных пулеметов, которые закупили в рамках совместного с сетью АЗК "ОККО" проекта "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов".

Видео дня

"С помощью этих крупнокалиберных пулеметов мы можем обезвредить вражескую пехоту и российскую легкую бронетехнику на расстоянии до 800 метров. Также поражать воздушные цели на низкой высоте, подавлять огневые точки, опорные пункты противника", – рассказывает командир пулеметного расчета с позывным "Фанат".

Проект "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов" стартовал в апреле этого года. Его цель – собрать 400 миллионов гривен, чтобы закупить 300 минометов 82 мм калибра, 200 крупнокалиберных пулеметов и 100 автоматических 40 мм гранатометов. Этого оружия хватит, чтобы обеспечить в надлежащих объемах 31 бригаду Терробороны, ныне защищающую Украину. В настоящее время собрано 60% от необходимой суммы.

С каждого проданного на АЗК ОККО литра горючего Pullls компания перечисляет по 1 гривне на проект. Также можно напрямую перевести средства на спецсчет "Вернись живым".

"Благодаря коллаборации Фонда и ОККО, бригады территориальной обороны усиливают свои огневые способности на поле боя новым оружием. Это уже второй наш общий с ОККО проект, работающий на победу. Сейчас мы вместе вооружаем до зубов Силы территориальной обороны. А перед тем усилили ЗСУ беспилотными разведывательными комплексами "ШАРК", – говорит директор "Вернись живым" Тарас Чмут.

325 миллионов гривен на 25 разведывательных комплексов "ШАРК" для Сил обороны Украины "Вернись живым" и ОККО собрали в ноябре 2022 года – апреле 2023-го. 14 разведкомплекса уже работают на передовой.