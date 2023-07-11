'Верните детей за парты': матери 'мобиков' из оккупированного Донбасса записали обращение к Путину с жалобами, что тех бросили на передовую. Видео

На оккупированной части Донбасса матери "мобилизованных" студентов из так называемых "Л/ДНР" записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они пожаловались на то, что их сыновей забрали на "обучающие сборы" еще в феврале 2022-го, а в мае они подписали "краткосрочные контракты".

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Сроки действия контрактов давно истекли, однако студентов до сих пор не отпустили, более того – их и далее бросают на передовую. Видео обращения женщин появилось в сети.

Жительницы ОРДЛО, судя по всему, придерживаясь российского убеждения "царь хороший, бояре плохие", записали обращение к Путину, попросив "вернуть детей за парты".

Женщины рассказали, что их сыновей-студентов оккупанты "мобилизовали" еще в феврале 2022 года под предлогом проведения "обучающих сборов" и те "откликнулись на зов родины". В мае того же года с ними были заключены краткосрочные контракты с частями РФ, причем сделано это было "зачастую обманным путем".

Студентов очной формы обучения якобы обещали отправить в "резерв командования".

"Это был свет в конце тоннеля: отслужить и вернуться домой, приступить к учебе", – заявляют женщины.

Но после окончания контрактов студентов из ОРДЛО по домам так и не распустили.

"Дети были сразу же направлены на первые линии обороны, в связи с чем их моральный и физический дух истощен", — пожаловались матери "мобилизованных".

Они начали аппелировать к конституции РФ и "праве каждого гражданина на образования". Именно об этом праве, а не о прекращении войны, судя по всему, ратуют женщины.

"В связи с этим просим вас рассмотреть наше обращение и восстановить в правах наших детей. Наши дети страдали восемь лет, выросли, не зная мирной жизни - и теперь они опять попали в жернова войны. Непосредственно участвуя в боях. Студенты всей страны имеют равные права. Уважаемый Владимир Владимирович, мы понимаем вашу занятость и круг вопросов, которые вы решаете. Но просим вас решить проблему и восстановить справедливость, так как без вас мы не справимся", – обратились женщины к человеку, который и был первопричиной упомянутых "восьми лет" и того, что некогда цветущий Донбасс превратился в руину без надежды на будущее, а дети этих женщин умирают по прихоти Кремля.

Напомним, ранее житель Донецкой области, мобилизованный в ряды "ДНР", рассказал о сдаче в плен ВСУ.

Евгений Калашников заверил, что намеревался сдаться в плен ВСУ с самого начала, когда попал на войну, поскольку воевать против Украины не хотел. Именно поэтому он все время носил с собой белую футболку.

Мужчине, по его словам, в течение 8 месяцев после начала полномасштабного вторжения удавалось прятаться от "мобилизации", однако когда его прижали, пригрозив 10 годами за решеткой, он якобы и вынужден был отправиться на фронт.