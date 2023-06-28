'При себе постоянно держал белую футболку': житель Донецкой области, мобилизованный в ряды 'ДНР', рассказал о сдаче в плен ВСУ. Видео

Один из оккупантов, мобилизованный россиянами в "ДНР", Евгений Калашников рассказал о своем опыте на фронте, а также о том, как сдался в плен Вооруженным Силам Украины. Заверил, что такой план он вынашивал с самого начала, когда попал на войну, поскольку воевать против Украины не хотел, поэтому все время носил с собой белую футболку.

Видео дня

Видео "исповеди" захватчика опубликовала в Telegram Госпогранслужба. На кадрах пленный отметил, что раньше нейтрально относился и к Украине, и к России, однако после полномасштабного вторжения последняя для него "умерла" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

После 8 месяцев "пряток" Калашникова от оккупационных военкомов, перед ним ФСБ поставили выбор: 10 лет тюрьмы или война. Поэтому житель Донбасса согласился быть мобилизованным, для себя решив, что по случаю сдастся в плен ВСУ.

"Я никогда не рассматривал вариант воевать с Украиной, никогда не собирался этого делать. Сначала я думал, ну пойду я на войну, всегда есть возможность сдаться в плен, у меня всегда была при себе белая футболка, чтобы сдаться", – отметил пленный.

"Когда нас уже привезли на передовую, мы два дня шли на крайние рубежи. В последний день я узнал, что все, меня отправляют на убой, мне сказали: "Это наказание, ты идешь первым на штурм". Пока я прятался, там был другое подразделение, я спросил этих ребят: Где наши? Где ВОПовцы? Где позиции ВСУ... Я в этот момент копал блиндаж, прилетает "птичка", все начинают прятаться, я сразу прячусь под деревом, начинается минометный обстрел и в этот момент я начинаю бежать", – рассказал оккупант.

Он отметил, что пока бежал – махал футболкой с поднятыми руками. Когда добрался до позиций ВСУ, вояка попросил не стрелять и сообщил, что сдается в плен.

Также он рассказал, что российских военных их же командование бросало в яму, избивало и жестоко пытало за употребление алкоголя и наркотиков.

Напомним: ранее оккупант, взятый в плен украинскими военными во время освобождения Пятихаток в Запорожье, также пожаловался на российское командование. Он рассказал, что после контрнаступления ВСУ их батальон "кинули как пушечное мясо".

"Нас бросили как пушечное мясо. Кадровые офицеры все с***ались. Нас никто не прикрывал, никто не собирался выводить", – пожаловался пленник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– роспропаганда выпустила фейк с "допросом пленного солдата ВСУ", который повторил бессмысленные кремлевские нарративы о войне в Украине. Оказалось, что мужчина на видео – житель Москвы Роман Новожилов;

– в Украине осудили трех российских оккупантов, которые захватывали Луганщину и наступали на Николаев. Боевики РФ получили настоящие тюремные сроки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!