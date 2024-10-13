Вернулись на щите: в боях за Украину погибли два воина с позывными 'Джмиль' и 'Исусик'. Фото

На фронте погибли молодые защитники Украины Владислав Андриец с Херсонщины и Владислав Исаев с Харьковщины. Первый имел позывной "Джмиль", второй – "Исусик", оба служили в 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

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Воины были разведчиками, имели звание старшего солдата. О потере сообщили в 67-й ОМБр, созданной в 2022 году на базе подразделений ДУК "Правый сектор".

"На щите… Во время выполнения боевого задания погибли отважные бойцы Владислав "Джмиль" Андриец и Владислав "Исусик" Исаев. Они отдали свою жизнь, защищая свободу и независимость нашего государства", – отметили побратими бойцов.

Уроженец Херсонщины Владислав Андреевич Андреец с юных лет чувствовал призыв служить своей стране. Он добровольно присоединился к рядам ВСУ, как только достиг совершеннолетия. Был старшим солдатом, разведчиком и сапером, командиром.

Преисполненный героизма и мужества воин прошел тяжелые бои в Серебрянском лесу, Часовом Яру и Купянске. Погиб, выполняя боевое задание, оставив после себя неугасимую память.

"Особенно тяжело переживать потерю побратимов! Ушел из жизни воин, разведчик, сапер, один из активных разработчиков плат инициации Владислав Андреец на позывной "Джмиль". Пусть душа погибшего обретет вечный покой, а Господь придет там, где покоятся праведные. Вечная память Герою!" – написал в Facebook побратим защитника.

Прощание с Владиславом Андрейцем состоится 14 октября в Михайловском соборе и Майдане Незалежности, захоронение – на Лесном кладбище.

Воин Владислав Юрьевич Исаев был родом из села Богуславка Изюмского района Харьковщины. В юношестве занимался спортом, имел высокие спортивные достижения, также увлекался футболом.

После окончания местной школы учился в Харьковском сержантском колледже им. Ивана Кожедуба. Срочную службу проходил в Василькове на Киевщине, а в 2021 году подписал контракт с ВСУ и встал на защиту Родины еще до начала полномасштабной войны.

Старший солдат "Иисус" служил разведчиком в разведывательной роте 67-й ОМБр. Погиб 11 октября во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новосадово Краматорского района Донетчины.

"Душа компании, добрый, веселый, приветливый, общительный, очень дружелюбный и открытый, всегда готовый помочь, золото, а не парень", – отметили в Боровском поселковом совете.

Герою навеки 24... У него остались родители, брат и сестра, любимая девушка.

"Жизни наших воинов были и остаются примером верности и отваги. Пусть их память будет вечной, а их подвиг навсегда останется в сердцах побратимов. Вечная слава и уважение нашим защитникам. Честь!" – добавили в 67-й ОМБр.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2024 года под Часовым Яром погибли бойцы 67-й ОМБр Сергей "Норд" Коновал и Тарас Петришин, защищавшие Украину с 2014 года. Они были не только побратимами, но и кумами, вместе прошли самые горячие точки фронта, были награждены государственными наградами и огнестрельным оружием.

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