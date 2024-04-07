Защищали Украину с 2014 года: под Часовым Яром погибли бойцы 67 ОМБр ДУК "Правый сектор" Сергей Коновал и Тарас Петришин

В районе города Часов Яр Донецкой области во время выполнения боевого задания погибли лейтенант Сергей Коновал (позывной "Норд") и младший лейтенант Тарас Петришин ("Химера"). Побратимы были убиты войсками РФ 6 апреля.

Трагедию подтвердил в Facebook мэр Тернополя Сергей Надал. Бойцы ВСУ служили во 2-й стрелковой роте "Стальная сотня" 2-го стрелкового батальона им. Тараса Хамера 67 отдельной механизированной бригады (Добровольческий украинский корпус "Правый сектор").

Вместе они прошли самые горячие точки фронта. Герои защищали Украину еще до начала большой войны, были награждены госнаградами и огнестрельным оружием.

Коновал Сергей Сергеевич (29.05.1992 г.р.) участвовал Революции Достоинства, потом – в АТО. После того, как Россия развязала полномасштабную войну, воевал в 7-м центре Сил специальных операций, впоследствии в 67 ОМБр. Был командиром роты.

С февраля 2022 года защищал страну на Киевщине, Харьковщине, Донбассе; вместе со своей ротой оборонял Бахмут. Получил орден "За мужество".

В Тернополе его знали также как оператора одного из местных телеканалов.

"Сергей с юных лет всеми доступными методами занимался вышкольной и культурно-просветительской деятельностью. С начала полномасштабной войны, он, как опытный АТОшник, ушел на фронт… О таком командире можно только мечтать! Если бы все командиры были такими, как "Норд", мы бы уже выгнали врагов из Украины", – написал о воине побратим Богдан Бутковский.

У Коновала осталась жена – волонтерка Ольга Данченко. Пара поженилась лишь несколько месяцев назад. Младший брат "Норда" также воюет в составе 67 ОМБр.

Петришин Тарас Петрович (25.01.1989 г.р.), как и его побратим, жил в Тернополе. Был заместителем командира "Стальной сотни". По данным местного портала "20 хвилин", он погиб одновременно с Сергеем Коновалом.

У Петришина остались жена Татьяна и дочка. Возлюбленная воина рассказала, что крестным отцом их ребенка был Сергей Коновал "Норд".

"Наш маленький цветочек остался без папы и крестного папы", – написала Татьяна в Facebook.

Прощание с Коновалом и Петришиным состоится 9 апреля в 10:00 в Киеве на Майдане Незалежности. В Тернополе – 10 апреля в Доме печали в 19:00. Чин похорон состоится в 11:00 в Тернополе. Похоронят бойцов на Аллее Героев Микулинецкого кладбища.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в бою за Украину погиб 25-летний воин Руслан Онищенко из Днепропетровской области. Его жизнь оборвалась при выполнении боевого задания на границе на Сумщине.

– 28 марта на Донбассе погиб 23-летний военный с Киевщины Ярослав Тремполец. У защитника остались родители и два брата.

– Также в Донецкой области во время штурмовых действий противника погиб украинский военный Аскеров Фаиг Тахир Оглы. Он жил в Киевской области.

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