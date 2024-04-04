Ему навсегда будет 25: на войне погиб защитник с Днепропетровщины. Фото

В бою за Украину погиб молодой воин Руслан Онищенко из Днепропетровской области. Его жизнь оборвалась при выполнении боевого задания на границе в Сумской области.

Защитнику навеки осталось 25 лет. О потере известила Вакуловская сельская территориальная громада.

Онищенко Руслан Иванович, 11.08.1998 года рождения, жил в поселке Петропавловка Синельниковского района. Был хорошим сыном, достойным потомком своей нации и верным военной присяге.

Жизнь защитника оборвалась 29 марта 2024 года возле села Мирополье Сумской области, что в нескольких километрах от границы со страной-агрессором РФ.

Кроме Руслана Онищенко, защищая свободу и территориальную целостность государства, погибли еще двое его побратимов и земляков – 51-летний Игорь Владимирович Пирог (04.07.1972 г. р.) и 43-летний Евгений Станиславович Меньшиков. До последнего вздоха воины остались верны военной присяге, достойно защищали Родину от российского агрессора.

"Украина потеряла еще одного своего верного сына, героически сражавшегося с коварным врагом. Никакими словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе матери, отца, родных, друзей, знакомых", – отметили в Вакуловской громаде.

Там выразили искренние соболезнования родным и близким молодого защитника Руслана по поводу невосполнимой потери.

В среду, 3 апреля, с воином простились в родном крае. Односельчане и знакомые пришли на церемонию прощания, чтобы своим вниманием почтить Героя и поддержать его семью.

"В эти горькие минуты мы всем сообществом склоняем головы в скорбном почете перед памятью Героя, который отдал жизнь, защищая покой каждого украинца", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 марта в Днепре простились с командиром полка "Цунами" Александром Гостищевым. Воин бригады "Лют" Нацгвардии погиб в результате ракетной атаки российских оккупантов в Одессу 15 марта.

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