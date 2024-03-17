В Днепре попрощались с погибшим командиром полка 'Цунами': защитника убила российская ракета. Фото

В Днепре в воскресенье, 17 марта, провели в последний путь командира полка "Цунами" бригады Национальной полиции Украины "Лють" Александра Гостищева. Воин погиб в результате ракетной атаки российских оккупантов на Одессу 15 марта.

Кадры прощания с Гостищевым опубликовали на официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. На церемонии присутствовали побратимы воина, правоохранители и родные.

Свой боевой путь Александр Гостищев начал в 2014 году. После начала российского полномасштабного вторжения полицейского назначили командующим сводным батальоном полиции "Цунами"".

Под командованием командира бойцы участвовали в оборонительных и наступательных операциях на Херсонском направлении, освобождали населенный пункт Давидов Брод и Херсон.

Кроме того, бойцы полка "Цунами" вместе с подразделениями Сил обороны Украины принимали участие в освобождении поселка Клищиевка на Бахмутском направлении, а также в боевых действиях возле Майорска, Курдюмовки и Богдановки Донецкой области.

"Вечная память и уважение Александру Гостищеву! Навсегда в строю!" – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Александр Гостищев в 2014 году отправился добровольцем защищать Украину. Он участвовал в освобождении Мариуполя, прошел "Иловайский котел", а во время полномасштабного вторжения решил быть на фронте вместо того, чтобы занять руководящий пост в Национальной полиции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, около 11 часов дня 15 марта армия России ударила "Искандерами" из Крыма по Одессе. В результате атаки погиб 21 человек, еще более 70 получили ранения.

Под удар попал гражданский объект; после первого взрыва оккупанты ударили второй раз, когда на место прибыли спасатели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!