Отказался от руководящей должности и уехал на фронт: побратимы рассказали о командире батальона 'Цунами', погибшем в Одессе

Командир полка "Цунами" Александр Гостищев, погибший 15 марта вследствие российского удара по Одессе, еще в 2014 году отправился добровольцем защищать Украину. Он участвовал в освобождении Мариуполя, прошел "Иловайский котел", а во время полномасштабного вторжения решил быть на фронте вместо того, чтобы занять руководящий пост в Нацполиции.

"Каждый после нашей победы должен честно ответить своим детям, что он делал во время войны", – писал в одном из постов в соцсети Александр Гостищев. Однако сам он не сможет этого сделать, пишет "Цензор.Нет".

"Мы оба из Иловайского братства. Он был в одном из подразделений, зашедших непосредственно в город Иловайск, воевал там и выходил оттуда. Он с честью прошел этот путь. Иловайское братство – это такой клуб, куда попасть чужому невозможно. Вот такие, как Саша, это, можно сказать, эталонные члены клуба, которые хватили войны с 2014 года по полной", – вспоминает командир подразделения аэроразведки "Люфтваффе" 129 ОБр ТРО Николай Колесник.

Александр ушел на фронт добровольцем весной 2014 года, с мая командовал ротой в батальоне "Днепр-1".

"Он был не только одним из лучших, он был лучшим командиром роты. Пришел к нам одним из первых. Был с нами, когда мы в июне 2014-го заходили с "Азовом" освобождать Мариуполь, затем его рота вместе с "Донбассом" отправилась освобождать Иловайск", – рассказал бывший заместитель командира батальона, ставший впоследствии полком, Вячеслав Печененко.

Тогда ему и Александру Гостищеву удалось не только выбраться самим, но и вывести людей, 12 из их батальона, еще более 50 – из других подразделений.

Среди тех, кому удалось выйти из Иловайска, были и бойцы роты "Свитязь", которой командовал нынешний заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

"Мы с "Днепром-1" выполняли совместные задачи в Иловайске. Пересекались, когда освобождали часть города. С Сашей в Иловайске и познакомились. А выходили сначала в одной колонне, потом она разделилась. Они с Печененко помогли выйти и не попасть в плен части ребят из моей роты", – говорит он.

В дальнейшем Фацевич, Гостищев и Печененко пошли служить в полицию. Александр возглавил Жовковский районный отдел полиции во Львовской области, впоследствии формировал патрульную полицию в Луганской области, а затем был заместителем руководителя полиции Одесской области по общественной безопасности, вспоминает Вячеслав Печененко.

"Когда я был заместителем Командующего операции объединенных сил в 2020 году, мы с ним снова встретились. Лучшие воспоминания. Его гибель для меня – болезненная потеря. Потому что он один из тех, с кем мы непосредственно не просто служили, мы вместе выходили из того ада Иловайска", – рассказал он.

Генерал полиции, подполковник ВСУ Вячеслав Аброськин познакомился с Александом также в Донецкой области, когда Гостищев служил в "Днепр-1", а Аброськин возглавлял областное управление тогда еще милиции.

"Он из тех добровольцев, которые пришли в полицию со своей психологией, своими ценностями. Если делать добро, то нужно делать не за что-нибудь, а потому, что людям это нужно. Могли сказать "нет", если считали, что делать что-то неправильно. Если где-то ошибки совершали, то признавали их. Он был именно из таких. В первые дни полномасштабной войны мы встретились с ним в Одессе. Я уже был военным, а он – еще полицейским", – рассказал Аброськин.

В дальнейшем сводный отряд "Цунами", которым командовал Александр Гостищев, воевал на Херсонском направлении.

"Мы встретились в Березнеговатом Николаевской области. Поселок граничит с Херсонской областью. Это было во время контрнаступательной операции по освобождению Херсонщины", – говорит Вячеслав Аброськин.

Там же, в Березнеговатом, "Цунами" сотрудничал с подразделением, которым командует Николай Колесник.

"Он нас поддержал, предоставил все данные, которые нам нужны. ...Потом работали вместе на Херсонском направлении. Переписывались постоянно. Звонили друг другу. Виделись, когда была возможность. Потом он в сторону Бахмута переместился, я – в сторону Авдеевки. ...Когда была возможность, мы встречались, могли немного пошутить, потом брали дневники, ручки и записывали, какие будем делать инновации", – рассказал Колесник.

По его словам, до конца 2023 года его и Александра подразделения шли рядом на разных направлениях:

"Он присылал свои экипажи, потому что доверял нам, подразделению, которое я возглавляю, и знал, что мы передаем лучший опыт его пилотам. Я не знаю, каким он был полицейским. Но знаю, что он был очень искусным, очень профессиональным военным офицером. И прежде всего он стремился сохранить личный состав. ...Это очень большая потеря и для Украины, и для наших сил обороны, и, уверен, что для полиции тоже".

Как рассказал Александр Фацевич, за участие в наступлении на Херсонщине Александр Гостищев получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. "Цунами" под его руководством выполнял задачи по освобождению Клещиевки, обороны Богдановки, под Майорском также успешно показал себя.

А когда формировалась объединенная штурмовая бригада "Лють", куда вошел и полк "Цунами", Александр отказался от должности заместителя руководителя Главного управления Нацполиции в Одесской области, чтобы быть на фронте.

"Он выбрал войну, а не руководящую должность. Он хотел воевать за Украину", – сказал Александр Фацевич.

Александр Гостищев понимал, что на кону, говорит легендарный "киборг" Кирилл Недря.

"Так только лунтики смотрят на войну, как на прикольный квест или онлайн-шутер. А если ты хоть раз сдыхал, то ты прекрасно знаешь, что там нет ресета и обновления. И ты добровольно, очень долго взвешивая, а также ломая себя до определенной меры, садишься… берешь в руки тот пульт и нажимаешь кнопку "продолжить". С очень ускоренным пульсом. Потому что ты знаешь эту игру", – объясняет он.

По словам Кирилла, Александр был сосредоточен и очень молчалив:

"Мы в этом были очень близки, потому что я тоже не так, чтобы болтлив. ...При всей внешней суровости Саша был хорошим человеком. Человек, который своими глазами видел определенные вещи, прожил определенные жизненные моменты, не может быть другим. Саша много знал, с ним было интересно общаться. У него было достаточно широкое мировоззрение. Мы могли начать разговор с чего-то профессионального, например, с работы ювенальной превенции, а закончить обсуждением какого-нибудь фильма".

Евгений Терехов из 58-й ОМБр имени гетмана Ивана Выговского также называет Александра человеком с большим добрым сердцем и настоящим другом.

На вопрос о том, сможет ли Украина победить РФ, Александр как-то сказал: "Знаете, как говорят: "Чем больше шкаф, тем громче падает?" Так и здесь. Да, в начале была определенная растерянность, ведь они же перли отовсюду и всем сразу, но собрались и остановили. Как бы они себя ни называли, второй армией или какой-то еще, мы воюем за свою землю. Поэтому обязательно победим".

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие российского удара по Одессе 15 марта погиб 21 человек, еще более 70 получили ранения. 40 человек госпитализированы.

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