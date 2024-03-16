Десятки людей в больницах: появились новые данные о состоянии пострадавших в результате удара РФ по Одессе

Общее число жертв российского теракта в Одессе составило более 75 человек. Из них 40 людей после ракетного удара находятся на лечении в медицинских учреждениях.

Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.э

По его словам, в медучреждениях города по состоянию на 9:00 утра 16 марта продолжают лечение 40 человек, пострадавших в результате российского террористического акта. В ОВА уточнили, что девять людей в тяжелом состоянии.

Также областная администрация объявила в городе и области траур по 20 погибшим, в результате самого массового по количеству жертв российского теракта в Одессе.

В городском совете отметили, что коммунальные службы ликвидировали последствия ракетной атаки на город. Бригады коммунальных предприятий "Городские дороги", "Одесгорсвет" и ДТЭК Одесские электросети вернули электроснабжение 1266 домовладений.

Напомним, что утром 15 марта оккупанты ударили по Одессе ракетами "Искандер". В результате атаки РФ погибло 20 человек,среди которых фельдшер и спасатель ГСЧС, которые работали на месте одного из взрывов. Более 75 человек получили ранение.

Ранее сообщалост, что в Европейском Союзе отреагировали на террористический ракетный обстрел Россией Одессы 15 марта, в результате которого погибло 20 человек и десятки получили ранения. Атаку оккупантов на мирных людей назвали очередным проявлением варварского характера путинской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский после террористического удара оккупантов по Одессе пообещал, что российские убийцы ощутят справедливую реакцию.