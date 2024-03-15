"Привлечены все необходимые службы": Зеленский пообещал, что российские убийцы ощутят справедливую реакцию на обстрелы Одессы. Видео

В Одессе продолжаются спасательные работы на месте российской террористической атаки, где оккупанты ударили двумя ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский поручил областным властям полностью поддержать всех пострадавших.

Об этом он рассказал в вечернем обращении к украинцам 15 марта. Глава государства обратил внимание на подлость атаки – второй удар был нанесен, когда на место попадания прибыли спасатели и врачи.

"Среди погибших и пострадавших – фельдшеры "экстренки", спасатели ГСЧС. Мои соболезнования всем родным и близким", – отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что спасательная операция продолжается, под завалами до сих пор ищут людей. Привлечены все необходимые службы.

"Благодарен каждому, кто поддерживает людей сейчас и спасает жизнь. Спасибо всем полицейским, и ГСЧС, и медикам, и волонтерам, коммунальным службам", – подчеркнул украинский лидер.

"Я поручил областным властям полностью поддержать всех пострадавших. Наши Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию", – добавил президент.

О совещаниях 15 марта

В этот день президент провел несколько совещаний с военным руководством и чиновниками. В частности, главком Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров представили отчет по ситуации на фронте по возвращении из передовой и подготовки наших действий.

"Обсудили и обеспечение снарядами, фронтовой ПВО. Главком дал оценку общей ситуации и действий командиров на первой линии. Я благодарен всем высшим офицерам, кто вместе с солдатами, вместе с боевыми подразделениями действительно занимается фронтом", – отметил Зеленский.

Глава государства согласовал с главнокомандующим ВСУ дальнейшие активные шаги. Также чиновники обсудили производство и применение отечественных ударных дронов и дальнобойных БПЛА.

"По российской логистике, по их системе финансирования войны. Совместное совещание – Главком, министр обороны, начальник Генштаба, руководители ГУР и СБУ, командующий Силами беспилотных систем Сухаревский. Все ясно понимают задачи, конкретные цели", – заверил президент.

По его словам, Кабмин должен сделать все для создания еще более технологичных и дальнобойных, массовых дронов.

"Это должен быть конвейер российской ответственности за террор. И это – принципиальный момент, во многом исторический. Чем больше наших справедливых ответов будет российскому государству и чем ощутимее наши действия против российской системы, тем труднее будет Путину продолжать свое больное правление, а следовательно, и войну", – убежден Зеленский.

Также президент провел совещание по международной работе Украины.

"Итоги, коммуникация с партнерами за первую половину марта и переговоры, которые запланированы в ближайшие недели. Работаем над тем, чтобы выполнить каждую договоренность, в том числе относительно совместных оборонных производств. Украина станет еще сильнее", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 15 марта россияне атаковали Одесщину, во время воздушной тревоги в облцентре раздались взрывы. Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре. Число погибших и пострадавших до сих пор растет.

– В результате обстрела Одессы погибли бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев.

– Для атаки враг применил ракеты с баллистической траекторией полета "Искандер-М". Пуски были совершены с временно оккупированного Крымского полуострова.

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