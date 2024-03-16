'Эти атаки должны прекратиться': в ЕС назвали ракетный удар РФ по Одессе доказательством варварской природы путинской агрессии

В Европейском Союзе отреагировали на террористический ракетный обстрел Россией Одессы 15 марта, в результате которого погибло 20 человек и десятки получили ранения. Атаку оккупантов на мирных людей назвали очередным проявлением варварского характера путинской агрессии.

Официальный представитель ЕС Питер Стано на своем аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter) сказал, что все ответственные за этот удар обязательно понесут наказание. Преступники должны понести ответственность, отметил он.

"Особенно жестокий и смертоносный удар по гражданским объектам в Одессе: сначала баллистическая ракета, затем, когда прибыли спасатели, второй удар. Очередное проявление варварского характера путинской агрессии. Все ответственные будут привлечены к ответственности", – написал он.

На очередное военное преступление российских оккупантов также отреагировала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в соцсети Х.

Она написала, что эти атаки должны прекратиться.

"Я самым решительным образом осуждаю ракетный удар России по Одессе, нацеленный на гражданскую инфраструктуру. Эти нападения должны прекратиться", – сказано в сообщении.

Напомним, что утром 15 марта оккупанты ударили по Одессе ракетами "Искандер". В результате атаки РФ погибло 20 человек,среди которых фельдшер и спасатель ГСЧС, которые работали на месте одного из взрывов. Более 75 человек получили ранение.

Вследствие обстрела Одессы погибли бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин, начальник ГУНП Одесской области Дмитрий Абраменко, и командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский после террористического удара оккупантов по Одессе пообещал, что российские убийцы ощутят справедливую реакцию.