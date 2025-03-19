Вернулся домой 'на щите': на фронте погиб лейтенант Владислав Маивка из Броваров. Фото

На войне в Украине погиб еще один Герой – командир стрелковой роты, лейтенант Владислав Маивка. Воин погиб 17 марта 2025 во время выполнения боевого задания в селе Кондрашовка Купянского района Харьковской области.

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Печальное известие принес городской голова Броваров Игорь Сапожко. Сегодня, по просьбе мэра, неравнодушные жители Броварской общины встретили павшего украинского защитника с честью, которую он заслужил.

Владислав Николаевич с позывным "Май" был командиром роты 136 батальона. В июне этого года воину должно было исполниться 30 лет.

Вернувшегося домой в "на щите" героя встречали в Броварах живым коридором.

Уже завтра Владислав Маивка попадет в родной Требухов, где состоится прощание, отпевание и захоронение Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Анатолий Тур. Сердце украинского воина остановилось 25 февраля.

Также защищая Украину, отдал жизнь военный из Обухова Киевской области Александр Барандыч. Сердце воина перестало сражаться 12 марта 2025 года.

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