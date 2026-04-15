Вернулся домой в цинковом гробу: в сети рассказали о судьбе гражданина Индии, который оказался на войне против Украины. Видео

Молодой индиец из провинции Харьяна, который искал работу в России, стал жертвой вербовки в армию РФ и погиб на войне против Украины. Ранее он вместе с другими гражданами Индии записывал видеообращение с просьбой о помощи.

Видео дня

Через несколько месяцев после этого мужчина вернулся на родину мертвым. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

Анкит прибыл в Москву летом 2025 года вместе с группой соотечественников в поисках работы. Им обещали вакансии водителей и стабильный доход, однако по прибытии их документы изъяли, а взамен заставили подписать контракты на русском языке, содержание которых они не понимали.

После этого иностранцев направили на военную подготовку, которая длилась всего несколько дней. По словам выживших, отказ от участия в боевых действиях карался угрозами расстрела. В результате новобранцев отправили на фронт в качестве штурмовых подразделений.

Из примерно двадцати граждан Индии, попавших в такую ситуацию, выжили лишь шестеро. Именно они ранее записали видео, в котором обратились к властям Индии с просьбой вмешаться и помочь им вернуться домой.

В апреле 2026 года появилось новое видео, которое и подтверждает гибель Анкита. Его тело было доставлено в Индию в цинковом гробу. История мужчины стала еще одним свидетельством случаев привлечения иностранцев к войне против Украины путем обмана или принуждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!